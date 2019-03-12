СМИ узнали выдвинутые Зиданом условия перед возвращением в «Реал» 12.03.2019, 19:40

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Зинедин Зидан

Фото: Raddad Jebarah/NurPhoto/Getty Images

Француз согласился возглавить команду только после того, как получил гарантии выполнения своих условий.

Зинедин Зидан поставил Флорентино Пересу ряд условий перед тем, как согласиться возглавить мадридский «Реал», сообщает РБК со ссылкой на AS. Французский тренер вернулся в клуб спустя девять месяцев после увольнения — в мае 2018 года он покинул команду из-за разногласий с руководством, которых хотел бы избежать во время своего второго пребывания на посту наставника «Реала».

Первым требованием Зидана стало подписание в ближайшее трансферное окно троих топ-футболистов — тренер хочет, чтобы команду пополнили игроки уровня Криштиану Роналду, Кака или Карима Бензема. При этом в ближайшее межсезонье француз также хочет, чтобы «Реал» провел несколько менее громких трансферов для укрепления состава.

Ранее сообщалось, что Зидан хотел бы видеть в «Реале» футболистов «Челси» Нголо Канте и Эдена Азара, а также игроков «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Неймара. Тренер просил Переса купить 22-летнего футболиста сборной Франции еще прошлой весной, но тогда его пожелание не было выполнено. Во время подписания нового контракта с Зиданом президент «Реала» подтвердил, что хотел бы приобрести Мбаппе.

Вторым условием возвращения Зидан назвал полный контроль над жизнью команды. Тренер потребовал, чтобы ни одно решение, касающееся спортивной деятельности «Реала», не принималось без его одобрения. Зидан также попросил гарантировать полную поддержку собственных действий со стороны президента Переса и руководства клуба.

Таким образом Зидан хотел бы избежать ситуаций, подобных тем, что случились во второй половине прошлого сезона и привели к его уходу из «Реала». Тогда руководство клуба не поставило тренера в известность о переговорах с вратарем Кепой Аррисабалагой, а также ответило отказом, когда Зидан попросил выставить на трансфер Гарета Бэйла.

Последним требованием Зидана стало повышение собственной зарплаты в клубе. Француз хотел бы зарабатывать на уровне Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» и Диего Симеоне из мадридского «Атлетико». В прошлом сезоне, возглавляя «Реал», Зидан не входил в первую десятку самых высокооплачиваемых тренеров мира.

«Реал» объявил о назначении Зидана на пост тренера 11 марта. Француз подписал с командой контракт до лета 2022 года. По информации Gazzetta dello Sport, зарплата специалиста составит €16 млн в год. Ранее Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также три раза подряд одержала победу в Лиге чемпионов.