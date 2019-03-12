Байден намерен участвовать в выборах президента США 12.03.2019, 20:05

Джо Байден

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Джо Байден был вице-президентом США с 2009-го по 2017 год.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов, демократ Джо Байден намерен баллотироваться в 2020 году на должность главы Белого дома. Об этом 12 марта сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя Демократической партии США, передает gordonua.com.

Собеседник издания отметил, что на прошлой неделе в телефонном разговоре с ним Байден произнес фразу: "Я сделаю это".

По мнению источника The Hill, выдвижение экс-вице-президента "встряхнет" демократов в борьбе за право состязаться на выборах президента с нынешним главой Белого дома, республиканцем Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь Байдена Билл Руссо на вопрос о выдвижении экс-вице-президента на президентские выборы в 2020 году ответил, что тот "не принял окончательного решения".

Байдену 76 лет. Вице-президентом США он был с января 2009-го по январь 2017 года, когда президентом был Барак Обама. До этого 36 лет был членом Сената от штата Делавэр – с 1973-го по 2009 год.

3 декабря 2018 года Байден заявлял, что в случае выдвижения был бы самым квалифицированным претендентом на пост президента США. Он добавил, что планирует принять решение о вступлении в предвыборную борьбу в течение двух месяцев.

В 2008-м Байден участвовал в борьбе за право стать выдвиженцем Демпартии на выборах президента, но снялся с праймериз.