«Красная Армия 2.0» 2 12.03.2019, 20:19

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Оливье Ведрин

Новая «Красная Армия» - это грязные деньги друзей Путина.

Очередной коррупционный скандал, связанный в выводом и отмыванием денег, украденных путинской верхушкой у граждан России, говорит о том, что до тех пор, пока на Западе не будет поставлен реальный, а не фиктивный заслон грязным деньгам любого (не только российского) происхождения, ни о каком реальном противостоянии путинскому режиму не может быть и речи. На словах ведущие политики будут изощряться в словесной риторике, грозиться всевозможными карами в адрес Путина и его приспешников, а на деле принимать одобрять путинские мегапроекты (например, NordStream 2) или ничего не делать, чтобы положить конец пресловутому Лондонграду, несмотря на скандал с отравлением Скрипалей.

И недавно обнародованное в рамках Проекта против организованной коррупции и организованной преступности OCCRP расследование деятельности "Тройки Диалог" только подтверждает этот тезис.

Согласно расследованию OCCRP, миру стало известно, что руководство "Тройки Диалог" во главе с Рубеном Варданяном поддерживало эту систему более восьми лет. Что характерно, чуть ли не половина этих компаний имела счета в проблемном литовском банке Ukio Bankas, который был закрыт из-за многочисленных нарушений в 2013 году.

"Тройка Ландромат", как ее называли журналисты, существовала в период с 2006 по 2013 год. Она позволила вывести из России как минимум 4,6 миллиарда долларов (4,1 миллиарда евро), из которых большая часть - грязные деньги. "Тройка Диалог" создала сеть из 75 компаний, зарегистрированных в налоговых убежищах, с банковскими счетами в литовском финансовом учреждении Ukio.

В отчете группы журналистов обвиняются несколько европейских банков, в том числе немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisen Bank, а также голландские банки ING и ABN AMRO. В дополнение к этому, как минимум одна из дочерних компаний французского банка Cr?ditAgricole, частный банк IndosuezWealth Management также была задействована в схеме.

Таким образом, "Тройка Диалог" позволила своим клиентам, многие из которых принадлежали к российской элите, нелегально вывозить средства из России, скрывать свои активы за рубежом и отмывать грязные деньги.

Полученные таким образом средства позволили им на законных основаниях приобретать яхты, ювелирные изделия и даже финансировать частную ассоциацию, спонсируемую принцем Чарльзом.

Сергей Ролдугин, виолончелист и друг Владимира Путина, также был бенефициаром этой системы отмывания денег. Этот человек известен со времен "Панамских документов" - еще одной утечки данных, в которой участвовал OCCRP, - которая раскрыла его удивительное богатство. Подозреваемый в том, что он является одним из многочисленных кошельков российского президента, он через "Тройку Ландромат" потратил не менее 69 миллионов долларов (61 миллион евро). Среди странных хитростей системы две компании, связанные с г-ном Ролдугиным, в течение двух недель подписали шестнадцать контрактов, которые были немедленно расторгнуты, в результате чего музыкант получил компенсацию в размере 11,6 миллиона долларов.

Самое опасное оружие Путина для Запада — это коррупция деньгами западных банков и западной элиты. Как и у Путина, у денег нет идеологии. Этот новый случай может объяснить нам, почему Запад настолько слаб и непоследователен в своей политике санкций против России, потому что часть этого Запада, сожалению, долгое время развращалась (и продолжает развращаться) деньгами Путина. Популистские политические партии Европейского Союза получали и получают деньги от Путина за дестабилизацию ЕС, европейские банки отмывают российские деньги.

В годы Холодной войны СССР держал в Европе так называемую "Армию Ла-Манша", бронированную армаду, состоящую из десятков тысяч быстроходных танков Т-80, готовых в считанные часы смять оборону НАТО и выйти на берега Ла-Манша.

Сегодня, когда военная и экономическая мощь российской коррупционной "федерации" существенно уступает советской, новая "Красная Армия" — это грязные деньги российской мафиозной элиты, с помощью которых Путину удается влиять на европейскую повестку дня. И, к сожалению, влиять успешно.

Оливье Ведрин, kasparov.ru