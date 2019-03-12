Завтра в Беларуси ожидается до +7 градусов 1 12.03.2019, 20:32

Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов.

Гололедица, порывистый ветер и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 13 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, а днем по западу - мокрый снег, переходящий в дождь.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 4-9 м/с, днем с порывами до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нуля, днем - плюс 1-7.