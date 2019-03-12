Как на Витебщине местные сами делают из старой деревни место, где им хорошо 12.03.2019, 20:48

Фото: tut.by

В деревне Княжицы Верхнедвинского района — четыре улицы, около 40 домов и примерно столько же обитателей.

Многие из них — дачники, а постоянные жители — почти все уже пенсионеры. В деревне закрыли все, что только можно: школу, клуб, библиотеку, магазин. Но — парадокс! — жизнь здесь не остановилась, пишет tut.by.

Люди сами придумывают и проводят такие шикарные праздники, что может позавидовать любой Дом культуры. Ведут группу «Княжицы.by» в соцсети, куда выкладывают информацию про события в деревне. А еще сельчане, не дожидаясь распоряжений свыше, по своей инициативе, собираются на субботники: восстановили местный клуб, облагородили кладбище, отремонтировали дорогу. «На всю округу это единственная такая, можно сказать, уникальная деревня. Мы всем ее ставим в пример», — не нарадуются в сельсовете.

«Панские винные погреба служили еще и колхозу»

До революции в Княжицах находилась часть имения, принадлежавшего помещику Михаилу Бениславскому. Сам он жил в Санкт-Петербурге, где служил генконсулом Дании и был депутатом Госдумы второго созыва от Витебской губернии.

Делами имения в Княжицах распоряжался управляющий. Хозяйство было добротное: парк возле усадьбы, овчарня, пруды с рыбой, сады, амбары, винные погреба, «цагельня» и т.д. Кстати, кирпич из позапрошлого века еще и сегодня находят на своих огородах сельчане — говорят, что современный и рядом не стоял.

Что стало с Михаилом Бениславским после революции, неизвестно. Есть сведения, что умер он в Варшаве в 1933 году. Кстати, сегодня на железной дороге между Полоцком и Бигосово есть станция Бениславского. В советское время она называлась разъездом.

Билетная касса на разъезде Бениславском. 1960 год.

Фото: группа «Княжицы.by»

Дом в Княжицах, где жил управляющий имением, новая власть уничтожила. Стали приходить в упадок и все хозпостройки, принадлежавшие помещику. Сейчас от былого великолепия остались лишь заброшенный парк, пруд посреди села да развалины бывших кузницы и винных погребов.

— Эти винные погреба разрушились не так и давно. Они служили еще и в советское время: местный колхоз хранил тут зерно, семена. Но сейчас постройки с красивыми арками заросли бурьяном, и это место больше похоже на свалку. Очень хотелось бы восстановить погреба, — говорит уроженка Княжиц Лариса Голуб.

Пруд, в котором некогда водилось много рыбы

Бывшая кузница, принадлежавшая помещику Бениславскому

Лариса Голуб давно живет в Витебске, но постоянно бывает в родной деревне: тут у нее дача. В этот раз она приехала на праздник Масленицы, который в Княжицах собираются отметить всем селом, — и вспоминает детство:

— В этом домике на пригорке, среди панского парка, размещалась начальная школа. Здесь учились дети с первого по четвертый класс. Это сейчас вокруг запустение, а раньше ученики убирали парк, и к школе вели аккуратные тропинки. Рядом с ней находились футбольное и волейбольное поля. А в панском пруду мы ловили тритонов! И в нем даже в 1960-е, когда я ходила в начальные классы, было еще много рыбы. Школа была маленькой, но очень уютной. Зимой там топили две печки, дрова потрескивали, и учеба в такой душевной обстановке давалась легко. Кстати, одна учительница могла, если требовалось, подменить коллег и вести все четыре класса. Например, одни рисуют, вторые пишут, третьи считают, четвертые читают. А вот в среднюю школу княжицким детям приходилось ходить за 7 километров.

Сейчас в бывшей школе живут люди — купили дом у местного хозяйства.

Бывшая начальная школа в Княжицах, сейчас — жилой дом. Недавно сельчане нашли старые школьные журналы 1940−1950 годов. Надеются, что они станут экспонатами в будущем музее деревни

В войну в Вехнедвинском районе немцы проводили карательную операцию «Зимнее волшебство» — и почти все Княжицы сгорели. Однако в послевоенное время сумели возродиться.

— В советские годы в деревне было 75 домов. На пастбище гоняли большое стадо — не меньше 100 коров, потому что многие хозяева держали и по две буренки. В клубе всегда было многолюдно и весело: танцы, концерты, кино. Фильм можно было посмотреть за 5 копеек. А еще тут гуляли шумные деревенские свадьбы, — рассказывает Лариса Голуб.

Встречаем на улице одну из старейших жительниц деревни — Анну Ивановну Козлову. Она вспоминает:

— Ой, крепкая у нас деревня была, веселая! И народу было много. Сначала я трудилась на полевых работах, потом — на ферме. Так в моей бригаде на работу ходили 40 женщин. А потом деревня начала умирать. Молодежь стала уезжать: кто в города, кто — в центр хозяйства, в Антоново. Тут остались одни старики.

Знаете, кто спас Княжицы от вымирания? Дачники. Места здесь красивые: живописная река Дрисса, в лесу много грибов и ягод. Вот люди и стали скупать хаты под дачи. Возвращались на родину из городов и некоторые местные. Так, Ольга Антонович в 17 лет уехала из Княжиц, а через 45 лет выкупила родительский дом — он после смерти отца и матери принадлежал посторонним людям.

— Дома покупали люди из разных городов не только Беларуси — даже из Питера, — говорит Лариса Голуб. — И сейчас отличительная особенность Княжиц в том, что здесь нет пустующих домов. Разве что один — и то только потому, что за него просят слишком большую цену.

«Поставили поклонный крест. И деревня возродилась»

В конце 1990-х тут купила дачу уроженка Гродненской области Валентина Овсянкина — нынешняя старейшина деревни. Активистка сплотила вокруг себя местных жителей, и сообща они не дают Княжицам умереть.

Старейшина деревни Валентина Овсянкина. На каждый праздник она пишет новый сценарий, придумывает себе костюм. На Масленицу она была веселым Петрушкой

— На севере я вышла замуж за новополочанина, с мужем приехали на его родину. Я всегда знала, что буду жить в деревне, потому что очень ее люблю. Так в моей жизни появились Княжицы. Но было печально наблюдать, как из деревни уезжает молодежь, как все вокруг разваливается, — рассказывает Валентина. — К счастью, нашлись единомышленники — решили спасать Княжицы. Ну не хотим мы умирать, чахнуть, плыть по течению! Выбрали совет деревни и стали работать. Начали с красоты на своих подворьях — сажали цветы и деревья, обкашивали дворы, ремонтировали ограды. А потом принялись за благоустройство села. Инициативу поддержало и местное руководство: председатель Волынецкого сельсовета Надежда Липовская и директор ОАО «Антоново-агро» Андрей Шатер.

Поклонный крест в центре Княжиц. Летом возле него устраивают яркую клумбу

Первым делом в центре Княжиц поставили поклонный крест. Деньги на него выделило местное хозяйство.

— Было это пять лет назад. И, такое чувство, что жизнь в деревне с той поры особенно оживилась. Крест освятили 6 августа. Батюшка тогда нам сказал: «Теперь каждый год в эту дату отмечайте день деревни». И вот уже несколько лет подряд в Княжицы в этот день съезжается и стар и млад. Очень большой устраиваем праздник, гуляет четыре поколения: деды, отцы, дети, внуки. У нас даже есть свой гимн деревни, — с гордостью рассказывают местные.

Появилась и еще одна хорошая традиция: перед пасхальной всенощной в Княжицы приезжает священник, вся деревня сносит к поклонному кресту куличи и крашеные яйца, батюшка освящает праздничную снедь.

Толокой благоустраивают деревню

Увидев первые результаты своего труда, жители Княжиц поняли: вместе они — сила. И стали собирать толоку все чаще. Сообща отремонтировали дорогу, восстановили клуб-«заброшку».

— На этот клуб вообще было страшно смотреть. Здание долго стояло без действия: тут прохудилась крыша, в нем разобрали печь, повынимали окна. Они были затянуты пленкой. Решили наш бедный клуб восстановить. Колхоз выделил нам немного досок на ремонт, а окна мы поставили сами. Внутри все стены были в дырах, мы их задрапировали: где мешковиной, где коврами, — рассказывают сельчанки.

И в обновленном клубе вновь стали проводить праздники — вплоть до балов-маскарадов на Новый год!

Клуб в Княжицах

Сплотило сельчан и еще одно дело — каждую весну и осень, перед Радуницей и Покровом, они убирают местное кладбище. Мужчины поставили на погосте ворота, обнесли его оградой. Деньги на благоустройство присылали даже те, кто в деревне не живет.

Председатель Волынецкого сельсовета Надежда Липовская отметила, что в округе нигде так не ухаживают за гражданским кладбищем, как в Княжицах:

— Здесь никому ничего говорить не надо, люди сами берут косу и идут косить. И им неважно, похоронены ли на этом кладбище их родственники или нет. Тут понимают, что кладбище — то место, которое всегда должно быть ухожено, это наша память о предках. Вообще я всегда привожу Княжицы в пример другим сельчанам: «Приезжайте и посмотрите, как живут ваши соседи». Люди здесь на самом деле неравнодушные и активные, у них есть желание что-то делать.

Глава сельсовета говорит, что на весь район такая деревня одна:

— По-своему она уникальная. К сожалению, мы сейчас идем к тому, что село гибнет. Сколько деревень уже похоронили! А в Княжицах люди хотят жить интересно и понимают, что никто, кроме них самих, это не устроит. Хотя, конечно, и сельсовет, и наше хозяйство — ОАО «Антоново-агро», по мере сил помогают: выделяем какие-то стройматериалы, деньги на призы. Пусть это и небольшие суммы, но зато к каждому празднику.

Вот и на проведение Масленицы хозяйство дало 60 рублей — купить призы для беспроигрышной лотереи.

Местные мастера из подручных материалов делают различные фигуры и украшают ими улицы. Жители постоянно побеждают в конкурсах на лучшее благоустройство и озеленение. Получили премию 3 тысячи рублей — как лучшая деревня в районе. Потратили ее на ремонт крыльца в клубе, а еще поставили возле панского пруда беседку.

«Гуляем праздники иногда и по два дня»

В Княжицах принято так — если уж гулять, то всем селом. Кроме дня деревни, тут отмечают Новый год, Дни матери, урожая, рыбака, разные фольклорные праздники. Зовут гостей со всей округи, приезжает родня из городов. Дети, внуки — все в сборе.

На Масленицу в Княжицах всей деревней для общего застолья в клубе пекли блины, готовили разные деревенские «прысмакі» — холодец, пирожки, «пальцем пханую» колбасу, медовуху и т.д.

Сочинили сценарий праздника — с розыгрышами, играми, хороводами, сжиганием чучела зимы и другими народными забавами. Декорации нарисовали сами, костюмы тоже сшили сами. Каких только персонажей тут ни было: и Петрушка, и «король», и «русская печь», и «чашки», и «самовар».

Танец «самовара» и «чашек». В образе «самовара» — Надежда Козлова

— К каждому празднику готовим новые костюмы, у нас уже накопилась целая коллекция, храним ее в мастерской в клубе. Можем сдавать напрокат, — шутит «самовар» Надежда Козлова. — Ткани и материалы ищем самые дешевые. Кроме того, нам их дают все родственники и знакомые, знают же, что мы шьем для художественной самодеятельности. Я на пенсии, и шить мне очень нравится.

А вот Валентина Гаптенок — «главный хормейстер» местных праздников. 45 лет назад она вышла в Княжицы замуж, но полюбила эти края так, что считает себя местной. На Масленицу женщина приболела, но все равно пришла на гуляние: как же без нее обойдутся местные певуньи и баянистка?

Валентина Гаптенок

— Праздники в Княжицах очень любят. Но подготовка к ним, не скрою, иногда отнимает много сил и времени, — делится Валентина. — Устанем, и нам кажется: ну все, это гуляние было последним, хватит. Но пройдет немножко времени — ой, что-то грустно стало. И новый праздник затеваем, что-то придумываем. Кстати, на второй день обычно получается даже веселее, чем в первый. Вначале же мы волнуемся: как все пройдет, получится ли порадовать людей. На завтра приходим в клуб — чтобы убрать там, и как-то незаметно снова заводим песню. И уже просто от души отдыхаем.

Фото: Игорь Матвеев, tut.by

— А где вы берете энергию для субботников на благо деревни, на организацию праздников? Ведь у сельского жителя и так круглый год много хлопот на своем подворье.

— Просто хочется жить интересно. Когда уже станем совсем старенькими, то сядем и будем сидеть. А пока еще ходим, надо быть активными. Силы же нам дают сами Княжицы, здешняя природа и красота. Я в деревне даже не болею. Как только в город еду — начинаю хворать, — признается Валентина Гаптенок.

«Хочется передать деревню внукам»

Деревенский праздник окончился, и энергичная Валентина Овсянкина немного пригорюнилась. Оказывается, в деревне, которая со стороны выглядит такой веселой, еще много проблем, которые надо решать:

— Жалко, что мы теряем людей: в Княжицах осталось всего 7 коренных жителей. Уходят те, кто пережил войну, кто поднимал деревню, кто знает ее историю. И хочется, чтобы эти старики жили достойно. Нужно сделать нормальную дорогу — сюда даже скорая доезжает с трудом. Надо, чтобы хоть раз в день ходил автобус — пока же рейсы два раза в неделю. До железнодорожной станции — 5 км, пешком непросто туда добраться, особенно в распутицу. Больница от нас в 8 километрах: назначат старику капельницу — а как туда доехать? Самый ближайший банкомат в 15 км, а пенсии сейчас всем перевели на карточки. Автолавка нас обслуживает, но иногда может сломаться по дороге и не доехать. Да и особого выбора продуктов уже нет — мы почти последняя деревня на ее маршруте. Иногда охватывает отчаяние, и я не знаю, что делать: то ли Бога молить о помощи, то ли к властям обращаться.

Энтузиасты в Княжицах по крупицам собирают сведения о местной истории. Все документы и фото размещают в группе в «Одноклассниках».

В планах у сельчан — открыть этнографический музей в бывшем магазине, восстановить панские винные погреба, облагородить территорию возле пруда.

— Мы видим в округе сплошные кладбища и пустые окна в заброшенных деревнях. Это страшно! Поэтому не хотим допустить, чтобы такое произошло с нашими родными Княжицами. Хотим сохранить их для наших внуков.