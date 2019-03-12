Все больше стран запрещают полеты Boeing 737 Max, которые ждут в Беларуси 12.03.2019, 20:54

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«Белавиа» заказала четыре авиалайнера Boeing 737 MAX на условиях лизинга.

После крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, летевшего из Аддис-Абебы в Найроби, Германия закрыла свое воздушное пространство для Boeing 737 Max 8. Об этом министр транспорта ФРГ Андреас Шойер заявил во вторник, 12 марта. "Безопасность прежде всего", - подчеркнул он.

Аналогичные решения в этот же день приняли авиационные власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Италии, Нидерландов и Франции. Подобный шаг нацелен на "гарантию безопасности пассажиров и экипажа, которая является нашим приоритетом", говорится в заявлении ирландской стороны, передает DW.

Ранее в этот же день координатор федерального правительства Германии по вопросам воздухоплавания и космонавтики Томас Ярцомбек предостерег от поспешного введения запретов на эксплуатацию авиалайнеров этого типа и призвал не "делать скорые выводы, поскольку причины катастрофы неизвестны".

Приостановка эксплуатации

В свою очередь, немецко-британская авиакомпания Tuifly, принадлежащая туристическому концерну TUI, решила временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8. Ранее аналогичное решение приняли Ethiopian Airlines, Aeromexico, Icelandair, Norwegian и Turkish Airlines.

Днем ранее федеральное управление гражданской авиации США потребовало от американского концерна модернизировать автоматику воздушных судов. В ответ представители Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели. По данным концерна, с 2017 года выпущено 370 самолетов этого типа, которые используют 47 авиакомпаний по всему миру. Boeing "полностью уверен в безопасности 737 Max", подчеркивается в заявлении концерна.

Авиакатастрофы в Эфиопии и Индонезии

Самолет Boeing 737 Max 8 упал вскоре после вылета из столицы Эфиопии 10 марта. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Из-за авиакатастрофы Китай, Индонезия и Сингапур приостановили использование самолетов этого типа.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа. Воздушное судно индонезийской авиакомпании Lion Air летело из Джакарты в Панкалпинанг, связь с самолетом была потеряна через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа.

Ждут в Беларуси

В Беларуси самолеты Boeing 737 MAX не используются, но 17 июля 2018 года авиакомпания «Белавиа» и американская лизинговая компания Air Lease Corporation (ALC) объявили о заказе четырех современных авиалайнеров Boeing 737 MAX на условиях лизинга.

Поставка новых самолетов в Минск запланирована на 2019-2020 годы. Первый авиалайнер в рамках этой сделки ожидается в мае. С помощью Boeing 737 MAX «Белавиа» планировала вывести из эксплуатации Boeing 737 Сlassic и тем самым существенно омолодить авиапарк.