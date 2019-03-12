Меркель: ЕС сделал окончательные предложения по Brexit 12.03.2019, 21:01

Ангела Меркель

Канцлер Германии заявила, что британский парламент теперь должен принять свое решение.

Европейский Союз сделал Великобритании далекоидущие предложения по соглашению о Brexit, чтобы облегчить ее беспокойство, и это было последнее предложение.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

"Сегодня важный день. Были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Британии и стремящиеся найти ответы на них", - сказала Меркель, добавив, что она хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение.

"Я считаю, что давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей", - добавила Меркель, отметив, что ЕС сделал дальнейший- и окончательный - шаг для Британии.

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", - сказала она.

Меркель заявила, что любое решение о возможной отсрочке Brexit будет приниматься после того, как проголосует британский парламент.