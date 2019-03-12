Егор Филипенко: Договорные матчи в белорусском футболе от нищеты 12.03.2019, 21:08

Егор Филипенко

Фото: maccabi-tlv.co.il

Защитник БАТЭ высказался на тему договорных матчей.

Защитник БАТЭ Егор Филипенко высказался на тему договорных матчей, передает «Трибуна».

«Договорные матчи в белорусском футболе от нищеты. Поэтому и занимаются х####й, хотят заработать таким способом», – заявил Филипенко в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

Напомним, сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта, сообщает сайт МВД. 13 спортсменов признались об участии в договорных матчах. В основном речь идет об играх в чемпионате и Кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах.