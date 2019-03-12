Фотофакт: «Погоня» и бело-красно-белый флаг на выставке в Минске
- 12.03.2019, 21:43
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В Минске открылась выставка, посвященная 25-й годовщине принятия Конституции Беларуси.
12 марта в Музее современной белорусской государственности в Минске открылась выставка, посвященная 25-й годовщине принятия Конституции Республики Беларусь, передает euroradio.fm.
На некоторых оригинальных документах и изданиях можно увидеть герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг, которые были государственными в 1991-1995 годах.
На выставке представлены и издания Конституции БССР. В 1927 году ее издали на четырех языках — белорусском, русском, польском и на идиш.