На Комаровке черешню продают по 150 рублей за килограмм 5 12.03.2019, 22:00

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Продавцы говорят, что даже по такой цене ее покупают, «иначе бы не возили».

На минском Комаровском рынке продают черешню по 150 рублей за килограмм. Совсем недавно эти ягоды стоили по 200−250 рублей, пишет tut.by.

Черешню привезли из Чили. Продавцы говорят, что даже по такой цене ее покупают, «иначе бы не возили».

К слову, если среднюю зарплату в самом бедном районе Беларуси перевести в черешню, то получится чуть больше 3 килограммов. Напомним, меньше всего в январе средняя зарплата была Шарковщинском районе — 579,3 рубля (около 500 рублей после уплаты налогов).