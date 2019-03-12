ЕС приостановил полеты Boeing 737 Mах 12.03.2019, 22:01

Полеты приостановлены из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостанавливает полеты самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, передает nv.ua.

В заявлении EASA указывается, что временный запрет на эксплуатацию авиалайнеров Boeing-737 Max вводится с 19:00 UTC (22:00 по Минску) для обеспечения безопасности воздушного движения.

Кроме того, EASA закрыло воздушное пространство для всех коммерческих рейсов, выполняемых Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9 неевропейскими операторами.

На данный момент о приостановке полетов Boeing 737 Max 8 заявили Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Ирландия, Польша, Нидерланды, Турция, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Малайзия и Оман.

Временная приостановка полетов Boeing 737 Max введена в связи с крушением самолета этой же модели в Эфиопии.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о "трудностях" и запрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.