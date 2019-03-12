В гомельском университете во время занятий обвалился потолок 4 12.03.2019, 22:11

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По словам руководства БелГУТ, потолок обрушился из-за того, что здание университета довольно старое.

11 марта примерно в 14:30 в коридоре учебного корпуса гомельского Белорусского государственного университета транспорта обрушилась часть потолка. Обвалилась штукатурка, потянувшая за собой и систему пластикового подвесного потолка. Происшествие случилось в то время, когда студенты были на занятиях, передает euroradio.fm.

"Сидел на занятиях, шла пара. Вдруг рядом с нашим кабинетом что-то очень хорошо так бабахнуло, — рассказал один из студентов университета. — Это очень странно, так как совсем недавно, может, менее полугода назад, именно в этом коридоре делали ремонт. Хорошо ещё, что никто не пострадал и это случилось не во время перемены, когда студенты выходили из кабинетов".

По словам студента, обломки и штукатурки убрали достаточно быстро, а вот дырка осталась. Теперь непосредственно под местом обрушения стоит парта.

Руководство БелГУТ говорит, что потолок обрушился из-за того, что здание университета довольно старое:

"Ситуация не то чтобы штатная. Здание не новое, поэтому и произошел срыв потолочной штукатурки, которая ни на кого не попала. В это время шли занятия. Проблема не в том, что ремонт был сделан некачественно, а именно в возрасте учебного корпуса. Никаких последствий для студентов не было".