В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств 1 12.03.2019, 22:16

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Перечень дополнили ряд заболеваний, при которых можно получить бесплатные лекарства.

В Беларуси расширили список заболеваний, при которых можно получить бесплатные лекарства. Это предусмотрено постановлением правительства от 11 марта 2019 года № 152, сообщает пресс-служба Совмина.

Документ вносит коррективы в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

В частности, перечень дополнили заболевания: первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит.

Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов (ранее льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет).

Документ также нормативно закрепляет возможность оформления рецептов в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.