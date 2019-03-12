В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств

В Беларуси расширили список получателей бесплатных лекарств1
- 12.03.2019, 22:16
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Перечень дополнили ряд заболеваний, при которых можно получить бесплатные лекарства.
В Беларуси расширили список заболеваний, при которых можно получить бесплатные лекарства. Это предусмотрено постановлением правительства от 11 марта 2019 года № 152, сообщает пресс-служба Совмина.
Документ вносит коррективы в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.
В частности, перечень дополнили заболевания: первичные иммунодефициты, легочная гипертензия, аутоиммунный гепатит, первичный склерозирующий холангит.
Кроме того, постановлением предусмотрено снятие возрастных ограничений для пациентов с буллезным эпидермолизом для получения на льготных условиях лекарственных средств для обработки раневой поверхности и перевязочных материалов (ранее льгота предоставлялась только детям в возрасте до 18 лет).
Документ также нормативно закрепляет возможность оформления рецептов в электронном виде.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.