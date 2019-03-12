Юрий Пунтус: Возглавлять БФФ должен человек из футбола 2 12.03.2019, 22:23

ЮРИЙ ПУНТУС

ФОТО: FOOTBALL.BY

Главный тренер «Белшины» высказался по вопросу, кто должен занять место нового главы БФФ.

Беседа с наставником была показана в программе "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5". Интервью состоялось еще до самоотвода генсека федерации Юрия Вергейчика, передает pressball.by.

- Кто должен быть в федерации? Это должен быть человек однозначно из футбола?

Наверное, да. Это самое главное. Человек, который будет продвигать наш футбол. Белорусский футбол не слабый, но нужно начать с фундамента. Нужны государственные программы по поднятию детско-юношеского футбола. Нужно поднимать инфраструктуру чемпионата, и тогда такие команды, как БАТЭ и "Шахтер", у нас не будут в единственном числе.