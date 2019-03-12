В Латвии заявили о приближении трех военных самолетов РФ к границе страны 1 12.03.2019, 22:31

Российские самолеты были зафиксированы над водами Балтийского моря.

Власти Латвии заявили, что три российских военных самолета во вторник, 12 марта, были замечены вблизи границы Латвии. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сообщение Национальных вооруженных сил (НВС) республики, опубликованное в Twitter.

Сообщается, что российские самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора из колючей проволоки. Всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. Общие затраты на строительство составят 21, 2 млн евро.

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявлял, что Европе следует быть единой и бдительной из-за агрессивной политики России, которую она демонстрирует с 2014 года для "достижения геополитических целей".

Добавим, в декабре 2018 года возле латвийской границы вооруженные силы Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ. В тот же день патрульные самолеты НАТО зафиксировали российский разведывательный самолет возле Литвы.