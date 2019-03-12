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Контрабандисты потеряли на Немане плот с полутора тысячами пачек сигарет

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  • 12.03.2019, 23:31
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Фото с сайта sigaropt.all.biz

Литовские пограничники его нашли.

Служба охраны государственной границы при МВД Литвы сообщила, что в муниципалитете Друскининкай на Немане был обнаружен плот с полутора тысячами пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Партию изъяли. Компетентные органы выясняют обстоятельства происшествия, передает onliner.by.

Плот, который предположительно приплыл с территории Беларуси, литовские пограничники обнаружили в зарослях возле берега. По всей вероятности, кто-то решил использовать реку, чтобы переправить контрабандную партию относительно дешевых белорусских сигарет в Литву на продажу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Контрабандисты нередко используют различные ухищрения, чтобы тайно переправить белорусские сигареты на территорию Европейского союза, где табачные изделия стоят существенно дороже. Сигареты пытались переправить по воздуху, используя квадрокоптеры, а на границе регулярно выявляют тайники в автомобилях, заполненные сигаретами.


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