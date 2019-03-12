Парламент Великобритании не одобрил соглашение о Brexit 2 12.03.2019, 22:38

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13 марта Тереза Мэй вынесет на голосование вопрос о жестком Brexit.

Члены Палаты общин британского парламента во вторник, 12 марта, не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС ("Брекзите"). В поддержку документа высказались 242 депутата, но 391 парламентарий выступил против, передает DW.

13 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынесет на голосование парламента вопрос о жестком "Брекзите" - выходе из ЕС без соглашения. Если депутаты отклонят и его, 14 марта им придется решать вопрос о попытке договориться с Евросоюзом о переносе даты "Брекзита".

Ранее бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход без соглашения с Брюсселем является "единственным безопасным путем к самоуважению".

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has again rejected the Government's #BrexitDeal in the second #MeaningfulVote.



The Commons voted 391 to 242 - a majority of 149.#BrexitVote pic.twitter.com/9tuvwkUwxE — UK House of Commons (@HouseofCommons) 12 марта 2019 г.

Встреча Мэй, Юнкера и Барнье

Накануне, на встрече Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишелем Барнье стороны приняли две совместные декларации. Одна из них юридически обязывает участников до конца 2020 года выработать замену так называемому "бэкстопу" - временному решению, которое должно предотвратить установление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией. Соединенное Королевство также получит право временно приостановить действие правил, касающихся Северной Ирландии, если Евросоюз нарушит свои обязательства. Вторая декларация является дополнением к согласованному ранее документу, в котором стороны обрисовывают будущие отношения между ЕС и Великобританией.

В настоящий момент предполагается, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 29 марта.