Зеленский заявил об окончании съемок «Слуги народа» 2 12.03.2019, 22:52

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Владимир Зеленский

В сериале Зеленский играет роль президента.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил об окончании съемок третьего сезона сериала Слуга народа.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.

По словам Зеленского, никто не мог подумать, что "моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей".

Напомним, что в сериале Зеленский играет роль президента.

В новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Зеленский решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.

По результатам последних опросов лидирует шоумен Владимир Зеленский. Затем идут действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.