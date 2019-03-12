Зеленский заявил об окончании съемок «Слуги народа»2
- 12.03.2019, 22:52
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В сериале Зеленский играет роль президента.
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил об окончании съемок третьего сезона сериала Слуга народа.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.
По словам Зеленского, никто не мог подумать, что "моральные ценности, выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей".
Напомним, что в сериале Зеленский играет роль президента.
В новогоднюю ночь-2019 Владимир Зеленский объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
Зеленский решил создавать свою предвыборную программу совместно с потенциальными избирателями. На эту тему записал видеообращение, где предложил каждому желающему написать в комментариях топ-5 главных проблем Украины.
По результатам последних опросов лидирует шоумен Владимир Зеленский. Затем идут действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.