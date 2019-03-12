Инфляция белорусского рубля побила трехлетние рекорды 12.03.2019, 23:01

2,042

И это еще не предел.

Как так происходит: зарплата та самая, а приобрести за нее можно меньше? Чтобы удержать инфляцию в пределах плана на этот год, правительство Сергея Румаса должно сделать ее почти нулевой в каждый из последующих месяцев. Насколько это реальная задача?

Понятно, что не каждый день на столе красная рыба или филе. Но чтобы огурца не найти! Звездой ВКонтакте стал грунтовый огурец за 30 рублей, но цена на него накрутилась из-за транспортировки из Баку… Вдвое меньше стоит белорусский грунтовый аналог, но и это – чрезвычайно дорого!

«Если очень нужно, если гости… Один огурец купишь…»

«Дорогие, а пестициды там одни и больше ничего».

«Будем ждать лета, они тогда вкуснее, так же как и помидоры», – говорят жители Могилева.

Длинные огурцы всегда дешевле. В конце года были по 5 рублей за килограмм, сейчас – почти по 7 рублей. И это – отражение официальной статистики. С начала года инфляция выросла на 2,2%. То есть в 2 месяца показатель сделал половину заложенного в бюджет плана! Чтобы выполнить годовой прогноз, в дальнейшем рост цен не может превышать 0,3% в месяц.

«Подорожание припасов связано прежде всего с подорожанием топлива для Беларуси через налоговый маневр России, а также через мировой индекс стоимости питания, который чуть поднялся в этом году», – поясняет Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсата».

Помимо еды подорожали жилищно-коммунальные услуги. Зарплаты остались на месте. Минтруда индексирует наши доходы, когда инфляция пересекает 5-процентный порог, или когда растет продуктивность работы. В Минэкономики признались – отечественный показатель продуктивности в пять раз отстает от Европейского.

«Влияет не только то, что белорусы будто бы плохо работают, или что имеем худшее оборудование. Еще есть большой коррупционный фактор, который съедает часть ресурсов, вкладываемых в производство продукции», – говорит Станислав Ивашкевич.

И есть ручное управление, которое полностью перевести на рыночное пока не в состоянии и премьер-министр – финансист Сергей Румас. Цены на потребительскую корзину сдерживают, а зарплаты повышают планово – говорит эксперт.

«За 2 года рост доходов был безумный, огромный – до 20%. А в это время экономика почти не росла. Она выросла на 3%. То есть денег много, а товаров не сделалось больше. Понятно, что как-то должны сбалансироваться цены», – рассказывает экономист Леонид Злотников.

Влиять на рост цен будут потери от налогового маневра Москвы, впредь будут увеличиваться потери организаций и вдобавок – имеем прогноз на замедление мировой экономики. Поэтому цены «сбалансируются» не в пользу населения.