В Конгрессе США поддержали запрет признавать Крым российским 1 12.03.2019, 23:03

Законопроект поддержали 427 из 435 конгрессменов.

Нижняя палата Конгресса США сегодня, 12 марта, подавляющим большинством голосов приняла проект закона, который запрещает признавать российским аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой Соединенных Штатов непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении.

Законопроект поддержали 427 конгрессменов (из общего количества 435 законодателей с правом голоса).

Указывается, что документ содержит, в том числе, запрет федеральным ведомствам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.