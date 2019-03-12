Кутузов объяснил, почему не стал кандидатом на пост председателя БФФ 12.03.2019, 23:18

Виталий Кутузов

Экс-форвард сборной Беларуси обратился к общественности.

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов обратился через pressball.by к белорусской футбольной общественности, объяснив, почему не стал кандидатом на пост председателя БФФ.

- ...К сожалению, ни один из клубов, с которыми у меня хорошие отношения, не взял на себя ответственность выдвинуть кандидатуру Кутузова. Хорошо это или плохо? Не знаю. Повторюсь, моим долгом было ее предложить. А попутно подчеркну: у меня всегда был только один, белорусский, паспорт — родился в Пинске, прописан в Минске.

На мой взгляд, моя программа довольно лаконично описывала то, что нам нужно делать для развития футбола и как сохранять все лучшее, что есть. Но углубляться в тезисы не хочу, а в двух словах не расскажешь. Да и, надеюсь, такая возможность еще когда-нибудь появится.

В заключение добавлю: даже не ожидал, что вслед своей идее баллотироваться на пост председателя БФФ получу столько хороших отзывов от руководителей клубов и вообще от людей, причастных к белорусскому футболу. Поэтому испытываю позитивные эмоции и ни о чем не жалею. Продолжаю переживать за наш футбол и желаю новому руководителю федерации осуществить виток движения вверх и нащупать рычаги, которые помогут прогрессу двигаться как можно более высокими темпами.

Считаю, у нас много талантливых детей, которые впоследствии могут стать по-настоящему большими звездами и вывести белорусский футбол на высокий мировой уровень. Им просто надо помогать развиваться. Да и высшая лига тоже может прогрессировать. Полагаю, и в целом путей развития у нас очень много — нужно лишь стараться изо всех сил их осуществить, — заявил Кутузов.