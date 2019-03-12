Эксперт: Эвтаназия более гуманна, чем белорусские пенсии 12.03.2019, 23:44

Экономист делится наблюдениями за динамикой белорусских зарплат и цен.

Согласно со свежими подсчетами Белстата, городская семья живет в среднем на 1300 рублей. Звучит неплохо, пока не разбить эту сумму на три-четыре человека. С благосостоянием пенсионеров все еще хуже. И лучше точно не станет.

Гость «Белсата», специалист в экономике домохозяйств Владимир Баранич делится многолетними наблюдениями за динамикой белорусских зарплат и цен. Выводы неутешительны – жить все труднее, разницу между желаниями и возможностями компенсируем кредитами. При этом значительная часть граждан не может отложить на черный день даже 100 рублей.

«Что касается пенсионеров, то здесь очень картина печальная. Фактически, государство начинает закручивать гайки. Если раньше люди моего возраста, моего поколения могли рассчитывать на нормальную пенсию, то сейчас все поменялось. В итоге я реально получу в 65 лет бомж-пакет, который составляет половину от среднего прожиточного минимума. Прожиточный минимум теперь где-то 216 рублей. То есть пенсия будет составлять 108 рублей. Как можно прожить на 108 рублей? В этом случае более гуманно было бы объявить программу эвтаназии, чтобы люди не страдали», – делает жесткий вывод гость программы.