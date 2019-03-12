Послевкусие – 33 Игорь Яковенко

12.03.2019, 23:46

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Интернет против абсурда: кто – кого?

В мире абсурда. Полиция на митинге за свободу интернета в Москве арестовала синие шарики, назвав их "беспилотными летательными средствами", в Комсомольске-на-Амуре допрашивала детей по поводу их ориентации, а Дмитрий Песков объяснил, что угроза интернету исходит не от российских властей, а из-за океана.

На митинге за свободу Интернета, который прошел в Москве 10.03.2019, полиция задержала группу молодежи с синими воздушными шарами, поскольку, по мнению полицейских они являются "беспилотными летательными средствами", на которые необходимо иметь лицензии.

Еще раз. Арестованы воздушные шарики, поскольку они являются "беспилотными летательными средствами". Завтра к любому из нас могут подойти и арестовать за наличие куртки или пиджака, которые являются "индивидуальным средством защиты от холода", на которые тоже положена лицензия.

Комсомольске-на-Амуре полицейские пришли в школу к детям которые играют в детском театре "Мерак" и стали их допрашивать по поводу их ориентации, пытаясь обвинить пропаганду гомосексуализма. Причиной стали доносы "неравнодушных граждан" по поводу спектакля о гендерных стереотипах "Голубые и розовые". "Дети – а им по 13-15 лет очень напуганы", – рассказывает режиссер театра Юлия Цветкова, на которую уже завели административное дело. Вот так выглядят те, кто, по мнению полиции, представляет собой опасность для общества. ФОТО

В отличие от детей, которые играют в спектаклях, заставляющих думать, и которые с точки зрения полиции представляют собой угрозу, те шаманы которые устроили ритуальное сожжение пятерых верблюдов ради укрепления России с точки зрения иркутской полиции закон не нарушили. Полиция отказалась возбуждать дело по статье "Жестокое обращение с животными". Видимо, убийство пятерых живых душ ради мракобесного обряда это не жестокость. Боюсь представить, что такое жестокость с точки зрения иркутской полиции.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову за неуважительный отклик о первом президенте Чечни, и предложил ему ходить и оглядываться и перед сном закрывать дверь на крючок. Еще раз. Это спикер парламента Чечни. Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, объявил, что понятия "кровная месть" не в законодательстве РФ. Так что блогеру опасаться нечего. Вот если бы было – тогда да. А тут ведь нет, так что и волноваться не о чем.

Дмитрий Сергеевич Песков вообще человек удивительной душевной организации. "Я сегодня смотрел утром телевизор, – доверительно сообщил человечеству Песков, – и там один из участников акции говорит: "Они хотят нажать кнопку и отключить интернет". Это он говорит про власти РФ. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет эту кнопку и отключит его от этого интернета". Конец цитаты. Можно, конечно, предположить, что американцы отключат нам интернет и поэтому нанести превентивный удар и отключить его самим. Таким же образом можно не дожидаясь пока американцы сбросят на нас атомную бомбу, нанести ядерный удар по своей территории. Действовать по принципу: "уничтожим Россию сами, иначе это сделают солдаты НАТО".

А теперь о том событии, которое, на мой взгляд, вселяет надежду. Оно произошло в мире рекламы. По итогам 2018 года реклама в интернете впервые вышла на первое место и оттеснила телевидение по объемам выручки на второе место.

Что это значит и как это связано с последними решениями властей по изоляции интернета?

В этой унылой беспросветности есть несколько светлых красок. Ситуация выглядит безнадежной. Как, например кажется безнадежной задача построить фигуру из четырех равносторонних треугольников из шести спичек, при чем спички нельзя ломать. Это если мыслить только на плоскости. Достаточно добавить еще одно измерение и все получится.

Нужное измерение – это прогресс. Средневековое мракобесие казалось вечным, но Гутенберг породил Лютера с его Реформацией, а тот, создав альтернативный источник истины, породил плюрализм мнений и, в конечном счете, свободу мысли (чего сам Лютер точно не хотел, но это неважно). Интернет взрывает глухую стену телевизионного вранья, делает его бессмысленным.

Новость о том, что телевизор уже проиграл интернету, вполне буднично появилась на сайте АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России), где сообщается, что по итогам 2018 года на рынке рекламы интернет впервые оттеснил телевидение по объемам выручки. Объем рынка интернет-рекламы вырос за год на 22% – до 203 млрд рублей, а выручка всего телевидения выросла на 9% и составила 187 млрд рублей.

Итоги рекламного года – 2018: 1-е место Интернет – 203 млрд; 2-е место ТВ – 187 млрд.

И этот процесс неостановим. Мир лжи и абсурда, основанный на монополии на телевизор, проигрывает и уходит в прошлое. И остановить этот уход не сможет никто.

Игорь Яковенко, kasparov.ru