Бизнес по-белорусски: для передачи акций на сумму $0,6 понадобилось постановление правительства 3 13.03.2019, 8:14

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В «бескомпромиссной борьбе властей с бюрократией» побеждает бюрократия.

Руководство Беларуси много лет назад объявило войну с бюрократией. Лукашенко часто вспоминает «эту страшную беду любого общества» на совещаниях с чиновниками.

Но постановление правительства № 145, опубликованное на Национальном правовом Интернет-портале 13 марта доказывает, что в «бескомпромиссной борьбе властей с бюрократией» побеждает именно бюрократия, пишет tut.by.

«Принять безвозмездно из собственности открытого акционерного общества «Ветковская хлопкопрядильная фабрика» в республиканскую собственность шесть простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» номинальной стоимостью 0,2 рубля на общую сумму 1,2 рубля», — говорится в документе.

Шесть акций на общую сумму 1,2 рубля — и для этого понадобилось постановление правительства.