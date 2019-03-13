Майк Помпео: Европа должна быть свободной от российского газа 13.03.2019, 8:21

Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Глава Госдепартамента США выступил перед главами крупнейших нефтегазовых компаний на конференции в Хьюстоне.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. Помпео заявил об этом, выступая на энергетической конференции CERAWeek, крупнейшем ежегодном мероприятии американской нефтегазовой отрасли в Хьюстоне, штат Техас, сообщает «Голос Америки».

Обращаясь к руководителям крупнейших энергетических и нефтегазовых компаний, Помпео отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

«Мы должны закатать рукава и конкурировать (на мировом рынке) – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков"», – заявил госсекретарь, имея в виду в первую очередь Россию, Иран и Венесуэлу.

По словам Помпео, оживление в американской нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда «закрывались» геополитическими соперниками.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа благодаря проекту «Северный поток-2», точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы», - сказал Помпео, говоря о строительстве нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.