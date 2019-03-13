«Дрозды» обеспокоены до слез 10 Виктор Горбачев

13.03.2019, 8:28

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Количество рабочей силы в Беларуси тает на глазах.

Они очень обеспокоены. Понимаете? Они прям очень сильно обеспокоены. Особенно в последнее время. И они совсем не понимают. Ну, прям совсем не понимают. Почему же? А как же? А что же? А мы же? И власть не просто обеспокоена, а прям у них это вызывает серьезную тревогу. И начинают звенеть в колокола. Еще не в церковные пока. Но беспокойство прям прет. А что же дальше? А с кем и как?

Власти всерьез обеспокоились оттоком врачей за границу. Их совсем не хватает.

Они кричат в голос — почему не желает в армию добровольно шагать молодежь? Призывников все меньше и меньше. Родину то защищать скоро будет не кому. Где эти призывники?

Власть волнуется. Молодежь не желает получать тут высшее образование и все больше и подальше выезжает из страны.

Беспокойство вызывает и отток рабочей силы за пределы страны. Строители. Водители. Сборщики. И даже уборщики! Это очень волнительно. Предприниматели выводят бизнес и сами линяют за поребрик.

Так нельзя! Понимаете? А кто будет работать тут? Кто малую родину поднимать?

Да-да! Как сильно обеспокоена власть. Население катастрофически уменьшается. Забота властей увеличивается — количество рабочей силы тает на глазах.

Власть не понимает! Так не должно быть! Указы. Декреты. Постановления и прочие бумаги — все ведь на укрепление и улучшение жизни. Профсоюзы. БРСМ - все для народа! «Депутаты» волнуются. А этот неблагодарный народ мчится во все стороны. Беспокойство не знает границ! Стоп! Хватит!

Ну, то что в стране диктатура, беззаконие, нарушение прав человека повсюду — это все фейк и лажа. Ну, нет этого. Это все наговоры и фальшивка. Кругом враги и зависть со стороны. То, что правление «великого повелителя» в единственном числе бессменно? Да нет же! Народ сам этого желает. И тут, в этой стране, ласковое и доброе КГБ, МВД и прочие специальные органы. Все для вас.

Почему же? Ну как же так можно? Не хорошо так! Не по-людски. Беспокойство «Дроздов» прям до слез. Как же так? Скоро полстраны уедет. За что? Почему же такое в стране, где власть только и беспокоится? Остановитесь! Нельзя оставлять тут одних жителей Дроздов, работников МВД и КГБ! Не уезжайте. Они готовы вас тут беречь и защищать, помогать и переживать. Беспокойная власть надеется на взаимность. Вернитесь. Опомнитесь. Родина! Как же родина? Березки, реки и луга. Ах да, и поля. Надо терпеть. Верить. Ждать. Чуть погодите! Вот-вот. 25 лет минуло — это не срок. Видите? Там! Именно вот там и не за горами. Там счастье.

Власть с содроганием и большим переживанием, с волнением и трепетом заверяет — лучшему быть! Потом. Не уезжайте. Не убегайте. Ибо, потом будите жалеть. Но будет поздно. Рай. Рай уготован тем, кто рядом и вместе с этой беспокойной властью пройдет от и до!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»