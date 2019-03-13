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Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов

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  • 13.03.2019, 8:35
Фото: twitter.com

Португальский футболист догнал по этому показателю Лионеля Месси.

«Ювентус» обыграл «Атлетико» со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в четвертьфинал по сумме двух встреч (первая игра закончилась со счетом 0:2).

Все три мяча в ворота «Атлетико» забил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как отмечает Sports.ru, этот хет-трик стал для португальца восьмым в Лиге чемпионов. Он догнал по этому показателю игрока «Барселоны» Лионеля Месси, у которого на счету тоже восемь хет-триков.


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