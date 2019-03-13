В Бобруйске работник ритуального бюро угнал катафалк 6 13.03.2019, 9:06

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Инцидент закончился ночной погоне с участием ГАИ.

В третьем часу ночи с 9 на 10 марта в районе «титовского» моста в Бобруйске сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на микроавтобус «Газель»: машина двигалась замысловатым зигзагом, что как минимум вызывало вопросы. Задать их водителю получилось не сразу: увидев, что за ним следует служебная машина, тот прибавил газу и попытался скрыться, сообщает onliner.by.

На улице Урицкого к погоне подключился и автомобиль горотдела Департамента охраны. В итоге возле дома №218 на Бахарова микроавтобус был остановлен, а водитель задержан.

Выяснилось, что «Газель» принадлежала УКДП «Ритуальное обслуживание», а за рулем ее находился работник этого же предприятия — ранее судимый бобруйчанин 1989 года рождения. Причина «отклонений от курса» была установлена сразу же: водитель был пьян, содержание алкоголя в его крови составило 1,3 промилле. Как рассказал «Коммерческому курьеру» заместитель начальника Бобруйского межрайотдела СК Геннадий Михайлович Сикорский, ключи от автомобиля мужчина стянул из шкафчика в офисе предприятия на улице Карла Маркса. «Просто хотел покататься», — так объяснил свой поступок сам нарушитель спокойствия.

В отношении мужчины составлено 28 административных протоколов, а СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК («Угон транспортного средства»). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.