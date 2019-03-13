Израиль после столкновений закрыл старый город Иерусалима 13.03.2019, 9:15

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Перекрыт доступ к Храмовой горе и мечети аль-Акса.

Израильские власти закрыли Храмовую гору, территорию вокруг мечети аль-Акса и входы в старый город Иерусалима, после того как в полицейский пост недалеко от мечети неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. После этого возобновились столкновения между палестинцами и представителями правоохранительных органов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местную прессу.

По данным издания Haaretz, во вторник полиция проникла на территорию иерусалимской Храмовой горы после нападения на находящийся там полицейский пост. В связи с нападением правоохранители задержали не менее трех человек – по некоторым сообщениям, среди них могут быть и сотрудники мечети.

При этом представители администрации мечети отрицают факт нападения на полицейский пост на Храмовой горе: по их мнению, история выдумана израильскими властями для приобретения полного контроля над религиозным комплексом.

Столкновения возле аль-Акса продолжаются уже несколько недель. Около месяца назад администрация мечети вновь открыла одно из его зданий для верующих, через шестнадцать лет после того, как его закрыли израильские власти. Суд в Иерусалиме в начале марта обязал вновь закрыть здание, которое используется как мечеть и где, по мнению израильских властей, действуют группы, связанные с "Хамасом". После возобновления столкновений решение суда было отложено на одну неделю.