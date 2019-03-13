Соболенко уступила Кербер в Индиан-Уэллсе 5 13.03.2019, 9:45

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: DARRIAN TRAYNOR/GETTY IMAGES

В третьей партии белоруска вела со счетом 4:1.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проиграла немке Ангелике Кербер в четвертом круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов) — 1:6, 6:4, 4:6, хотя в третьей партии вела со счетом 4:1, сообщает tut.by.

В первой партии в каждом из геймов на приеме Ангелика Кербер (8 WTA) имела брейк-пойнты, чем не воспользовалась лишь в самом начале. Немка действовала практически безупречно, допустив всего 3 невынужденные ошибки, в то время как у Арины Соболенко (9 WTA) таковых было 20, а баланс невынужденных и виннеров составлял «-10». Арина промахивалась при переводе мяча вдоль боковой линии и не попадала в пустой корт у сетки, а также пробивала в аут после работы в розыгрышах, когда готовила удар для завоевания очка.

Тем временем Кербер уверенно подавала и, в частности, шестой гейм взяла «под ноль». В седьмом гейме Арина решила побороться. Она отыграла пять сетболов, а на шестом Ангелика после приема пробила на вылет.

Второй сет Арина начала с 0:2, а счет в оставшейся части этого отрезка матча вышел в ее пользу — 6:2. В третьем гейме Арина имела брейк-пойнты благодаря трем двойным ошибкам Ангелики и один из них реализовала, вынудив соперницу пробить в аут. После первого брейка против Кербер Соболенко выпустила пар продолжительным выкриком.

В перерыве во время перехода к Арине подошел тренер Дмитрий Турсунов и почти ничего не сказал. Видимо, решил выразить ей поддержку своим присутствием. Восьмой и десятый гейм, в которых Соболенко подавала, она выиграла чисто, причем в ситуации с тройным сетболом исполнила эйс.

В третьем решающем сете Арина сделала два брейка и получила большое преимущество — 4:1, но позволила немке отыграться и даже выйти вперед в счете.

— Сама видишь, что в основном проигрываешь [Кербер] за счет своих ошибок, в основном у сетки, — сказал Соболенко Турсунов перед заключительным геймом, в котором Арина подавала. — Ходи ногами, играй смелее. Знаешь, когда ты уже [вот-вот] проиграла матч, гораздо легче играть. Хочешь доказать, что ты чемпион, доказывай сейчас. Все знаешь. Ударами на вылет не так легко забивать. Побольше мишеней… Обрабатывай мяч, работай.

Соболенко имела двойной геймбол, после чего допустила двойную ошибку и проиграла розыгрыш на второй подаче. Далее Арина не позволила Ангелике завершить матч на первом матчболе, а на втором — Кербер удалось обвести белоруску, которая уже выдвинулась к сетке.

Итог поединка, который длился один час и сорок три минуты, — 6:1, 4:6, 6:4 в пользу Кербер. Для Соболенко это третье поражение в сезоне от игрока из топ-10. Ранее в таких матчах она уступила Петре Квитовой на турнире в Сиднее и Кики Бертенс в Санкт-Петербурге.

Статистика матча Соболенко — Кербер

Попадание первой подачи: 63% — 61%

Выигрыш первой подачи: 54% — 60%

Выигрыш второй подачи: 51% — 62%

Эйсы: 3 — 2

Двойные ошибки: 4 — 5

Реализация брейк-пойнтов: 67% (4 из 6) — 41% (7 из 17)

Все выигранные очки: 79 — 89

Напомним, что в своем первом матче на турнире в Индиан-Уэллсе Арина сломила сопротивление австралийки Айлы Томлянович (44 WTA) — 6:3, 4:6, 6:0, а затем одолела украинку Лесю Цуренко (28 WTA) — 6:2, 7:5.