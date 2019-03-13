Посол Хуана Гуаидо представил план по модернизации энергетического сектора Венесуэлы 13.03.2019, 9:59

МАЙК ПОМПЕО

Госсекретарь США пообщался с представителем президента Венесуэлы в Хьюстоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на полях энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне побеседовал с Карлосом Веккьо, представителем президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, сообщает ria.ru.

"На фоне блэкаута в Венесуэле у меня был отличный разговор с венесуэльским послом Карлосом Веккьо о его идеях по модернизации энергетического сектора Венесуэлы на энергетической конференции CERAWeek", - заявил Помпео в Twitter.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури".