Дело на миллионы: в Беларуси раскрыта масштабная афера с «продажами» авто 5 13.03.2019, 10:11

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Иллюстрационное фото

Как бумаги заменяют автомобили.

Этой борьбе редакция ABW.BY посвятила не просто много времени, а очень много, противостояние продолжается уже почти два года. Недавно история подошла к финалу, но сперва мы кратко напомним ход событий.

ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" - известный игрок на рынке "бэушки". Однако известен он не продаваемыми авто, а реализацией счетов-справок - бланки этой компании покупали и простые "перекупы", и "посредники" покрупнее.

По официальным данным только бланков с 2014 года организация закупила более 177 тысяч штук.

У самого же "ТаможСервисСнаба" мы не смогли найти даже небольшую площадку для торговли автомобилями, а по указанным адресам располагались заброшенные производственные помещения, некие будки и покосившиеся домики без признаков нахождения там людей.

Спустя какое-то время в отношении организации была открыта процедура банкротства, и налоговая инспекция, оценив "размах" деятельности ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", аннулировала все выданные организации бланки счетов-справок.

Однако директор ЧТПУП открыл аналогичную фирму с другим названием и продолжил свою деятельность под рекламным слоганом "Оформление счетов-справок с выездом на дом в течение 20 минут" и с использованием аннулированных бланков.

Автовладельцы, предъявившие такие документы в ГАИ для регистрации автомобилей, получали отказ в регистрационных действиях, поскольку такой запрет с сентября 2018 года наложил суд.

На данный момент жертвами мошенников, распространяющих фиктивные справки "ТаможСервисСнаба", имитируя при этом факты заключения договоров купли-продажи транспортных средств, уже стали тысячи автовладельцев. Судебных прецедентов, по которым люди лишились своих автомобилей на основании признания данных сделок ничтожными (это значит, что автомобиль надо вернуть "продавцу", а деньги - "покупателю"), предостаточно.

Беда еще и в том, что многие столкнутся с подобными проблемами впоследствии, поскольку срок исковой давности о признании сделок недействительными составляет 10 лет.

Гражданский Кодекс . Статья 182. Сроки исковой давности по недействительным сделкам

1. Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение.

Законодательными актами могут быть установлены иные сроки предъявления исков об установлении факта ничтожности отдельных видов сделок и о применении последствий недействительности таких сделок.

А это обязательно произойдет, ведь липовые счета-справки продолжают исправно выписываться и "гулять" по просторам Беларуси тысячами, меняя при этом названия организаций, за которыми тем не менее стоят одни и те же персонажи.

Казалось бы, кто-то должен всю эту вакханалию прекратить. О том, как государство отреагировало на откровенный беспредел, можно прочитать в этом материале.

Запрос, в котором все изложено

Редакция ABW.BY обратилась в Комитет государственного контроля с заявлением о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Из КГК обращение отправилось в Департамент финансовых расследований по Могилевской обрасти - по месту регистрации ЧТПУП "ТаможСервисСнаб".

Вкратце суть нашего заявления в КГК Беларуси сводилась к следующему:

"В редакцию ABW.BY поступают многочисленные обращения пользователей, касающиеся незаконной деятельности ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", вследствие чего суды расторгают договоры с этой организацией, оформленные посредством выдачи счетов-справок, признавая их ничтожными, и применяют последствия ничтожности таких сделок путем изъятия автомобилей у добросовестных приобретателей.

Так, в качестве видов деятельности, осуществляемой ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", указывается комиссионная торговля автомобилями. Однако саму комиссионную торговлю данная организация не осуществляет, по месту регистрации ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" не находится, установить его фактическое местонахождение не представляется возможным ни нам, ни управляющему по банкротству, ни судебным исполнителям в рамках ведения исполнительных производств в отношении ЧТПУП "ТаможСервисСнаб".

Фактически вся деятельность ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" сводится к тому, что организация закупает бланки счетов-справок, ставит на них свои печати, реквизиты и подписи и реализует их "перекупам" на авторынках. Реализация справок как отдельный вид деятельности напрямую запрещена п.1.5-1.6 Указа №504. Данный факт неоднократно устанавливался в судебных процессах, такие сделки впоследствии были отменены как незаконные и фиктивные.

Начиная с 2014 года ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" в лице директора Крижевского С.Ф. получило свыше 177.000 бланков счетов-справок, которые до сих пор используются в незаконной предпринимательской деятельности, закупочная стоимость которых из расчета 8,70 рубля за один бланк составляет свыше 770.000 долларов США. Только с момента подачи заявления от ИМНС, копия которого была направлена Крижевскому С.Ф., он закупил около 7000 бланков счетов-справок в течение месяца. Данными действиями причиняется значительный вред государству и гражданам, которые фактически заключают с данной организацией недействительные договоры. С сентября 2014 года движение по расчетному счету ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" не осуществляется".

Как бумаги заменяют автомобили

По закону, а именно по Указу №504 от 15 октября 2007 г., оформление счетов-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей транспортных средств, и как отдельный вид деятельности осуществляться не может (п.1.5). Приобретенные субъектами торговли бланки не подлежат отчуждению иным лицам. Счет-справка является бланком строгой отчетности (п.1.7). Количество оформленных субъектом торговли счетов-справок должно соответствовать количеству проданных им транспортных средств (п.1.6). То есть если с 2014 года директор ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" купил около 177.000 бланков справок, то теоретически он должен был продать (до момента открытия процедуры банкротства) столько же автомобилей, а это почти три тысячи автомобилей в месяц, или сотня проданных авто в день. Прямо автомонстр какой-то!

На деле же выдача счетов-справок с печатью ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" никогда не была сделкой купли-продажи автомобиля субъектом комиссионной торговли. Это всего лишь имитация такой сделки, когда физическое лицо фактически "приобретает" транспортное средство у другого физического лица, при этом друг друга не видя в лицо. Из документов "на выходе" у покупателя, как вы понимаете, нет ничего, кроме счета-справки.

Что же говорит об этом сам директор (на данный момент уже бывший) этой организации? На одном из судебных процессов, где собственник автомобиля, оформивший "сделку" по счету-справке ЧТПУП "ТаможСервисСнаб", лишился своего транспортного средства, его комментарий все же был:

Он признает, что осуществляет деятельность, противоречащую закону, но лукавит, что принимал на комиссию транспортные средства. Конечно же, автомобили на комиссию он не принимал. Иначе он смог бы показать договоры комиссии (которых нет), да и физически невозможно продавать столько автомобилей с площадки, которую никто до сих пор не нашел.

Этот же вывод подтвердил и бухгалтер, который в отчеты вносил сведения о количестве реализованных счетов-справок, а не о количестве реализованных автомобилей. Незаконная предпринимательская деятельность во всей красе.

УДФР по Могилевской области: послушал, поверил и ответил

Иными словами, "предприниматель" вышел сухим из воды. Совсем сухим. А автомобили, оформленные от имени его предприятия, продолжают изымать решениями судов.

К проведенной проверке у нас возникли вопросы:

Почему проведенной проверкой дана оценка деятельности директора ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" только с сентября 2018 года, то есть с начала процедуры банкротства? А раньше он что, не торговал липовыми справками направо и налево? Еще как торговал.

Почему в материалах проверки фигурирует всего 420 бланков счетов-справок, приобретенных на имя ЧТПУП незаконно (поскольку фактически директором Крижевский С.Ф. уже не был, но печати и документы не сдал) с момента начала ликвидации, а не 177.000, приобретенных с 2014 года, о чем мы указывали в заявлении в КГК Беларуси?

Почему, признавшись в запрещенной Указом РБ №504 деятельности по реализации бланков счетов-справок, руководитель организации не понес никакой ответственности?

Куда делись 177.000 бланков, полученных Крижевским С.Ф. с 2014 года? Ведь об их использовании он не отчитался, что обязан был сделать в соответствии с постановлением Министерства финансов Беларусь №196 от 18 декабря 2008 года. Сколько этих бланков на балансе организации?

Оказывается, документы и печать "украли".

Зачем экс-директор ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" вывозил в Россию документы и бланки строгой отчетности и какие именно бланки строгой отчетности похитили, в материалах проверки не сказано.

С учетом всего объема документации, журналов, отчетов, бланков, включая 177.000 счетов-справок с 2014 года, бывшему бизнесмену для этого понадобился бы грузовик. Ровно как и похитителям всего этого имущества.

При этом в материалах проверки не говорится, были ли запрошены данные по факту хищения в российских правоохранительных органах.

В общем, проверяемый выдвинул свою версию событий - проверяющие ее приняли. И зачем еще задавать неудобные вопросы?

Итог выглядит неутешительным: человек публично игнорирует закон, не скрывает этого, рассказывает версию о краже из разряда "очевидное-невероятное" и продолжает заниматься тем же, только под видом других фирм. Сотрудники такой конторы факт передачи денежных средств своему директору от незаконной реализации бланков строгой отчетности подтверждают. В заявлении в КГК, кстати, мы такие фирмы называли. "Неприкасаемый?" - спросите вы.

Двойные стандарты?

Примечательно, что борьба с другими аналогичными случаями торговли счетами-справками идет вполне успешно. Так, отчеты КГК есть на официальном сайте ведомства:

"Житель Бобруйска на протяжении трех лет занимался выдачей счетов-справок для продажи автомобилей. Доход от незаконной деятельности составил 85 тыс. рублей. Этот факт выявлен работниками Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области в ходе проведенной проверки.

Установлено, что бобруйский предприниматель на протяжении 2015-2018 годов занимался выдачей счетов-справок для продажи легковых автомобилей без оформления договоров комиссии. Причем собственники автомобилей не передавали их индивидуальному предпринимателю для реализации, а самостоятельно продавали транспортные средства через объявления в газетах и в интернете, а также на автомобильных рынках Беларуси.

Фактически индивидуальный предприниматель в процессе купли-продажи транспортных средств не участвовал - он лишь оформлял счета-справки. Однако в соответствии с законодательством оформление счетов-справок субъектами торговли как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может. Такая норма содержится в подпункте 1.5 пункта 1 Указа от 15 октября 2007 года № 504 "О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств".

В отношении бобруйчанина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.7 Кодекса об административных правонарушениях.

Экономическим судом Могилевской области 36-летний индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин с конфискацией дохода, полученного от незаконной деятельности.

Как видим, время деятельности этих двух "коллег по цеху" практически совпадает. Только вот размах у бобруйского правонарушителя мизерный по сравнению с нашим случаем.

Мы же помним, что только себестоимость закупленных ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" счетов-справок с 2014 года превышает 770.000 долларов США, а это значит, что при возможном привлечении директора ЧТПУП "ТаможСервисСнаб" к ответственности хотя бы по ч.2 ст.12.7 КоАП Беларуси как минимум такая же сумма подлежала обращению в бюджет. Плюс штраф.

И, как все понимают, продавались эти справки с печатями и подписями уже по совсем другой цене. И речь может идти о миллионах, причем не рублей.

Что особенно настораживает: в одном случае одна и та же деятельность квалифицируется как незаконная (запрещенная), а в другом - нет. А это значит, что кому-то можно нарушать закон, а кому-то нет.