Конгресс США призвали к международному расследованию дела Немцова 2 13.03.2019, 10:23

БОРИС НЕМЦОВ

ФОТО: DHĀRMIKATVA

Активы лиц, причастных к убийству политика, могут быть заморожены по закону Магнитского.

Члены Палаты представителей Конгресса США почти единогласно поддержали резолюцию, которая призывает расследовать убийство российского политика Бориса Немцова и привлечь виновных к ответственности. В поддержку документа во вторник, 12 марта, проголосовали 416 конгрессменов, один человек выступил против, сообщает dw.com.

Резолюция, внесенная в нижнюю палату Конгресса США 27 февраля, призывает власти России "позволить провести беспристрастное международное расследование" преступления, а также взаимодействовать с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеей Совета Европы по этому делу.

Конгрессмены "осуждают Владимира Путина и его режим за превращение политических оппонентов в мишень и покрытие убийства" Бориса Немцова.

Кроме того, резолюция содержит требование к госсекретарю США Майклу Помпео и американскому министру финансов Стивену Мнучину в рамках "закона Магнитского" заморозить активы лиц, причастных к убийству российского политика.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.