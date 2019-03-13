Гомельчанин в Польше: Хорошие работники здесь свою $1000 зарабатывают 4 13.03.2019, 10:31

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Белорус, которого на родине записали в «тунеядцы», нашел работу в польской автомастерской.

Редакция сайта «Гомельская Весна» продолжает публикации на тему «Трудовая миграция белорусов в страны ЕС». Мы рассказываем, легко ли белорусу найти работу в странах ЕС, об условиях "тутэйшага" труда, быта и отдыха. Насколько легко белорусу адаптироваться к условиям жизни на чужбине? Об этом и не только с первых уст наших героев.

О своем пути в Европу рассказывает трудовой мигрант, житель Гомеля Кирилл Синельников, которого власть в 2017 году записала в тунеядцы. Полтора года мужчина трудится в Польше.

- Кирилл, расскажите о себе: возраст, образование, семья, чем занимались на Родине?

- Мне 34 года. Я женат, семья осталась в Гомеле, у нас трое малолетних детей. Окончил техникум, работал механиком на одном из госпредприятий города. После того, как в 2010 году в Беларуси ударил кризис, работал в частной фирме ОАО «Барух», которая занималась выпуском кондитерских изделий. С 2012 работал слесарем, потом мастером заготовительного участка на ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике. В 2014 окончил кооперативный университет по специальности экономист по коммерческой деятельности.

- Когда и почему Вы приняли решение уехать в страну ЕС за «длинным рублем?»

- Для меня в последнее время "через желудок" стало доходить, что в Беларуси в ближайшие 20-30 лет точно ничего не поменяется. Это заставило вспомнить о своих корнях – мои пробабушка и прадедушка были поляками. Начал думать, как уехать, этот процесс занял у меня много времени, в первую очередь, не хотелось покидать как это ни звучит, Родину. Еще не давало покоя известное - «Ты там ты никому не нужен; кто тебя там ждёт». Да и просто не решался, признаюсь честно, страшно было.

- С какими трудностями столкнулись на чужбине?

- Главной трудностью для себя я видел поиск работы. Знаете, полтора года тому я поехал в Польшу через рекрутеров. Заехал под Гданьск сам, на станции встретил сын хозяина фирмы. Отвёз в хостел, где я был просто ошарашен условиями. В комнате площадью 12 кв.м. живет 10-12 человек. В основном украинцы.

После этого я начал искать работу самостоятельно. До этого учил польский язык, поэтому было чуть-чуть легче общаться с работодателями. Условия труда в Польше по закону очень хорошие. Беда в том, что не все фирмы закон соблюдают. Нашел работу автомеханика по ремонту автомобилей.

- Какие условия и оплата труда в Польше, скажем по сравнению как в Беларуси?

- Меня здесь все устраивает. Например, я работаю можно сказать в условиях улицы, то в жаркий период воду минеральную работодатель выдает по потребности, а не по норме, спецодежда отличная за счёт фирмы, включая обувь.Оплата труда меня устраивает.

Минимальная часовая ставка в Польше на данный момент составляет 12.5 злотых брутто. Это на руки где-то около 9-10 злотых (нетто). Но это не говорит, что каждый столько сначала будет зарабатывать. Оплата даже на одной фирме с выполнением одинаковой работы бывает различная. Кто-то лучше работает, кто-то хуже. В основном зарплата колеблется у наших ребят, приехавших в Польшу на заработки от 2800 до 4500 злотых. Сейчас курс доллара 3.75 злотых за доллар. Получается что-то около 1 тыс. долларов США в месяц. Хочу сказать одно - хорошие работники здесь хорошо зарабатывают, а те, кто и в Беларуси ждал от бога «выспедка», то и тут не больше 2500 злотых будет получать. Здесь все зависит от тебя. Чистой воды капитализм.

Рабочий день здесь официально, как и у нас составляет 8 часов. но если хочешь, можешь работать и большое. Больше работаешь, больше заработаешь! За переработку мало кто соглашается доплачивать по закону. В основном как и обычные часы. Выходные дни, суббота и воскресенье, опять же, если есть желание – работаешь, но никто гнать в шею не будет, если ты не хочешь. Если надо будет работодателю, он заинтересует, что бы работник вышел на работу в субботу.

В воскресенье в Польше все магазины закрыты. Кроме последнего воскресенье в месяце. Работодатель относится к приезжей рабочей силе нормально, потому как польские мужчины в основном почти все едут дальше на заработки в Европу, где возможности заработать и зарплата гораздо выше.

По моим наблюдениям, поляки в основном не очень хорошо относятся к украинцам, но при этом на уровне республики стараются их привлечь зарплатами. Иногда платят им больше, чем белорусам. В плане социалки, все оплачивается так же, тоже касается и отчислений в пенсионный фонд. Больничные листы оплачиваются, как и гражданам Польши. Медицинская страховка действует на все, кроме стоматолога. Страховка кстати распространяется и на всех членов семьи.

- Сколько по времени Вы уже там? Не тянет ли домой, к детям?

- В Польше я работаю уже полтора года. К детям очень тянет. Очень тяжело каждый раз после короткой побывки уезжать от семьи. Иногда просто тянет и в Беларусь, ностальгия наплывает по природе, по отношению людей друг к другу. У нас с поляками много общего, но всё-таки мы разные, как и с русскими и украинцами. И это надо понимать.

- Что Вы посоветуете тем, кто потерял работу в Беларуси?

- Тем, кто потерял работу, в первую очередь советую не боятся. Да здесь на чужбине не сахар, но точно могу сказать, что легче, чем в Беларуси. Здесь можно работать и нормально жить. Если бы у меня была семья в Польше, я бы здесь остался. Потому что и цены тут меньше на еду, одежду, обувь, машины и т.д. и жить проще. Есть только одна просьба к тем, кто едет сюда - живите по принципу "можешь – помоги, не можешь - не мешай". Не надо боятся что-то менять в своей жизни, хуже, чем то, что происходит и ждёт нас в будущем в Беларуси, думаю нигде нет.