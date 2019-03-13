Шесть фактов о многолетнем заместителе Жарко, угодившем под следствие 4 13.03.2019, 10:50

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Фото: tc.by

Валерий Шевчук был на короткой ноге с Лукашенко.

По «делу медиков» задержан гендиректор холдинга «Белфармпром» – персона не менее влиятельная, чем недавно осужденный бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. Руководителю фармацевтического госхолдинга предъявлено обвинение в получении взятки.

Udf.by собрал интересные факты о нем.

Дядя – замминистра

Валерий Шевчук родился в 1963 году, окончил Минский мединститут по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог. Он выходец из семьи врачей. Его дядя работал даже заместителем министра здравоохранения БССР и главным санитарным врачом республики.

Брат Валерия Шевчука – главный врач Гомельского кожвендиспансера. Супруга – заместитель директора по научной работе НПЦ гигиены. Дети семьи Шевчук также выбрали профессии врачей.

Целое десятилетие был заместителем Жарко

Фото: tc.by

В 2006 году Василий Жарко и Валерий Шевчук возглавили министерство здравоохранения. Второй работал замом первого около десяти лет.

В конце 2016 Жарко пошел на повышение в вице-премьеры, в следующем году Шевчука назначили генеральным директором созданного государственного холдинга по выпуску препаратов «Белфармпром».

Ходили слухи, что он может попасть под следствие

«Белфармпром» объединяет фармацевтические предприятия, которые производят более 95% объема отечественных лекарственных средств. За последний год руководители двух предприятий были задержаны.

По сообщению tut.by, ранее в разработку силовиков угодил руководитель «Белмедпрепаратов» Павел Коховец. Возможно о нем ГУВД Мингорисполкома сообщало, что руководитель фармпредприятия создал преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов.

В январе 2019 года к семи годам колонии был приговорен бывший директор ОАО «Экзон» Валерий Васкевич. Согласно обвинению, он получил взятку на общую сумму 25 тысяч долларов за обеспечение исполнения контрактов на поставку фармацевтической продукции от иностранных юридических лиц.

Оба руководителя работали в подчинении Шевчука, поэтому ходили слухи, что со временем под следствие может попасть и он.

Лично общался с Лукашенко

Шевчук был одной из влиятельнейших персон в белорусском здравоохранении. И естественно, пересекался с руководителем страны. Год назад Лукашенко посетил предприятие «Минскинтеркапс», где пообщался с главой холдинга «Белфармпром».

Фото: ctv.by

Среди прочего Лукашенко поинтересовался у Шевчука: почему сырье не производим «у себя?» Чиновник ответил, что из-за заботы об экологической безопасности – этим жертвуют Индия и Китай.

Шевчука много раз был в составе правительственных делегаций за рубежом.

Пополнил ряды разгромленной бывшей верхушки Минздрава

За последний год под следствие попали трое руководителей, которые в середине 2010-х одновременно работали в Минздраве. Недавно к шести годам лишения свободы за получения взяток приговорили бывшего замминистра Игоря Лосицкого.

В прошлом году сообщалось о задержании начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской.

Теперь добрались и до Валерия Шевчука.

Активно занимался спортом

Фото: medvestnik.by

Одно время Шевчук ежегодно представлял на «Минской лыжне» команду центрального аппарата Минздрава. Он также участвовал в спартакиадах работников госучреждений и легкоатлетических пробегах.

Регулярно чиновник трудился и на республиканских субботниках.