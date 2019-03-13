13 марта: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день 13.03.2019, 11:16

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13 марта – 72-й день года по григорианскому календарю.

До окончания года осталось 293 дня. Именинники – Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 13 марта 2019 года. Кроме этого, рассказываем о главных приметах на 13 марта.

13 марта: какой православный праздник

13 марта отмечаем Васильев день, или день Василия-капельника. Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью. Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

Народные приметы на 13 марта

Если именно 13 марта поставить в доме веточку ели или сосны, то члены семьи будут здоровы весь год.

Также в народе заваривали и пили в этот день чай из сосновых почек – это сулило благополучие.

Пошел дождь – летом будет хорошая погода.

Прилетели грачи – значит, снег скоро растает, но летом будет много дождей.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода – ночью ожидай заморозков.

Южный ветер дует, но капель звенит – примета того, что будет хороший урожай, и рыбакам повезет.

Солнечный день 13 марта – год будет плодородным.