«Посмотрите, у нас все закрыли, кругом одна разруха» 2 13.03.2019, 11:42

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Жители деревни Слонимского района вызвали на ковер местные власти.

Днями в клубе деревни Сосновка Слонимского района состоялась встреча представителей органов власти и местных жителей. Поводом для проведения собрания стало коллективное обращение сельчан с просьбой не закрывать почтовое отделение в деревне, пишет «Газета Слонимская».

Перед началом собрания журналисты пообщались с некоторыми из пришедших на собрание сельчанами.

— Мы против закрытия почты. Посмотрите, у нас и так всё закрыли. Уже не действуют клуб, баня, быткомбинат, школа. Кругом одна разруха, — отмечали люди.

На встрече присутствовали начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Слонимского райисполкома Наталья Юнчиц, начальник районного узла почтовой связи Валерий Савицкий, председатель Новодевятковичского «сельского совета» Людмила Покало.

Перед тем как выступить, Наталья Юнчиц спросила у присутствующих, кто из них пригласил на собрание прессу и зачем. В частности, ее интересовало присутствие репортеров «Газеты Слонимской». В зале поднял руку староста агрогородка Збигнев Сергеевич, который сказал, что это была его инициатива и его гражданский долг. Собравшиеся сельчане не возражали против присутствия журналистов.

— Почту никто не закрывает. Ни одного объявления, ни одного распоряжения, ни одного приказа по закрытию почты нет, — отметил в начале своего выступления Валерий Савицкий.

Вместе с тем он отметил, что по итогам работы за январь почтовыми услугами в деревне воспользовались считанные люди. Периодической печати выписывается мало, основная часть выполненных услуг почты — это коммунальные и иные платежи.

Сельчанам было предложено несколько вариантов по оказанию услуг почтовой связи.

Уходя с собрания, сельчане были уверены, что в ближайшее время в работе почты всё останется по-прежнему.

Своё мнение о собрании высказал староста агрогородка Збигнев Сергеевич:

— Я предполагал, что почту не закроют… Если в Острово не закрыли, то и у нас не будут. А то они сразу говорили, что работника у них нет. Главное теперь, что почту не закрывают, а это уже результат.

Встреча завершилась тем, что сельчане подходили посмотреть на подъехавшую к клубу машину передвижного почтового отделения.

Помимо закрытия почты, сельчане рассказывали и о других нерешенных проблемах.

Бродячие собаки

По словам местных жителей, в деревне развелось очень много бродячих собак, некоторые из них бросаются на жителей деревни. Это вызывает беспокойство у людей.

Бесхозные здания

В деревне полно пустующих и полуразрушенных зданий, в которые забегают играть дети, ведь детских площадок и других мест для развлечения у ребят в деревне нет. Родители опасаются, что, гуляя в таких местах, их дети могут покалечиться. Например, местный житель рассказал, что со стен сгоревшей бани периодически падают кирпичи, которые могут покалечить ребенка. Мужчина также рассказал и о том, что на селе совсем нет перспектив, почти всю землю у них забрало агропредприятие «Белдан».

— В свое время директор этого предприятия обещал построить у нас в деревне онкоцентр, но слово не сдержал. Вместо этого кругом одна разруха, — отметил сельчанин.

Вода подается с перебоями

В Сосновке, отмечают местные жители, случаются частые перебои с подачей воды.

— Мы включаем наши стиральные машины, а подача воды прекращается, в результате техника может испортиться, — сетуют жители деревни.

Высокие деревья

Жители отмечают, что при сильном ветре высокие тополя в деревне раскачивает настолько, что находиться рядом с ними опасно. Этой проблемой никто заниматься не хочет.