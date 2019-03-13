Великобритания объявила планы по границе в случае выхода из ЕС без соглашения 13.03.2019, 11:48

Импортные пошлины на широкий спектр товаров будут снижены.

Великобритания заявила в среду, что снизит импортные пошлины на широкий спектр товаров, чтобы избежать так называемой жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае выхода из ЕС без соглашения.

Об этом пишет Reuters.

Правительство объявило меры, которые, по его словам, были бы временными, накануне голосования законодателей позже в среду о том, должна ли Великобритания выйти из Евросоюза без соглашения 29 марта.

Накануне Палата общин парламента во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза Мэй в понедельник согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Согласно таможенным планам для Brexit без соглашения, 87% общего импорта в Соединенное Королевство в стоимостном выражении имеет право на беспошлинный доступ. Сейчас эта цифра составляет 80%.

Правительство также заявило, что не будет вводить никаких новых проверок или контроля товаров, перемещаемых из Ирландской Республики в британскую провинцию Северная Ирландия, в случае Brexit без соглашения, подчеркнув, что план является временным и односторонним.

Товары, пересекающие границу из Ирландии в Северной Ирландии, будут охвачены новым режимом импортных пошлин.