Адвокат «тунеядцев»: Давайте покажем, что нас много 3 13.03.2019, 12:03

Леонид Судаленко

Леонид Судаленко обратился к белорусам.

Первый так называемый «тунеядский» суд 2019 года пройдет в ближайшее время в городе над Сожем. «Гомельская весна» опубликовала по этому поводу видеообращение правого инспектора профсоюза РЭП по Гомельской области, известного «адвоката тунеядцев» Леонида Судаленко:

«15 марта в 14:30 состоится предварительное слушание дела в суде Железнодорожного района Гомеля по иску Марии Тарасенко, которую власти считают «незанятной в экономике». Мы поддерживаем Марию в ее борьбе за собственные права.

Поэтому я, правозащитник Леонид Судаленко, призываю всех к солидарности! Приходите в суд, давайте покажем, что нас много!».