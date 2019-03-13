Абрамович обрушил стоимость «Норникеля» на $1,4 миллиарда за несколько минут 13.03.2019, 12:20

Роман Абрамович

Российский олигарх намерен избавиться от крупного пакета в компании.

Акции ГМК «Норильский никель» резко подешевели на МосБирже в среду на новостях о том, что фонд Crispian Investments миллиардера Романа Абрамовича намерен избавиться от крупного пакета в компании, продав бумаги «в рынок», пишет finanz.ru.

С первых же сделок на торгах в Москве котировки «Норникеля» просели на 4%, а капитализация компании сократилась на 91 млрд рублей, или 1,4 млрд долларов. Этому предшествовал ночной обвал на внебиржервом рынке США, где расписки ГМК спикировали на 3%. Как сообщил накануне Bloomberg, Абрамович собирается продать в рынок 1,25% «Норникеля», собирая заявки на вторичное размещение этого пакета.

По сведения источника «Интерфакса», в реальности будет еще больше - 1,7%, около 2,7 млн акций, или почти три недели торгового оборота на МосБирже.

Нижний ориентир по цене - 13450 рублей за бумагу, что на 7,5% ниже уровня, на которым акции закрылись во вторник. Абрамович в результате сделки сможет выручить 440 млн долларов.

Причины продажи пакета не называются. Возможно, миллиардер хочет зафиксировать прибыль: акции ГМК в долларовом эквиваленте находятся на максимальных уровнях с 2011 года, отмечают аналитики Промсвязьбанка.

С лета «Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия - подорожал на 40%, или 11 млрд долларов. Фактически динамику его акций определяют цены на палладий, взлетевшие с 900 до 1500 долларов за унцию за 9 месяцев, отмечают аналитик «Атона».

Каждые 100 долларов за унцию в котировках палладия дают 280 млн долларов дополнительной EBITDA и добавляют 170 млн долларов в годовым дивидендам компании.

Но ралли в палладии не может продолжаться вечно,а когда оно прекратится, падение цен может быть существенным: после 2000 года они рухнули на 70% всего за три квартала, напоминают в «Атоне».

«Цены на металлы определяются ситуацией в Китае, и отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, как и продолжающееся замедление китайской экономики, будут оказывать на них давление. Также нельзя полностью исключить риск введения новых санкций США в отношении России», - пишет «Атон».

Поддержать акции ГМК могут крупные мажоритарные акционеры, которые могут проявить интерес к пакету Абрамовича, считает Промсвязьбанк.

Никель - классный актив, а книга заявок, по некоторой информации, уже переподписана, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Долгосрочной просадки акций не будет - на горизонте двух недель они будут торговаться в диапазоне 13,5-14,5 тысяч рублей, добавляет он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Абрамович избавился от всех акций "Первого канала", продав пакет госбанку ВТБ.