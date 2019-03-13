Анджей Дуда: Если НАТО не отреагирует на провокации, самолеты РФ могут оказаться над Прагой и Берлином 2 13.03.2019, 12:31

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент Польши заявил о необходимости сдерживания России.

Президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость реагирования НАТО на российские провокации - например, нарушения воздушного пространства самолетами.

Об этом сообщает PolskieRadio24.

По мнению президента, провокационные действия - это своего рода проверка безопасности, Россия проверяет, отреагирует ли НАТО. "Если мы не реагируем, то завтра у нас будут российские самолеты над Прагой, над Варшавой, а послезавтра - возможно, над Берлином", - предупредил Дуда.

Президент также рассказал об угрозах кибербезопасности со стороны Москвы. Он пояснил, что речь идет о хакерских атаках, распространении фейковых новостей или создании фальшивых страниц в социальных сетях, через которые РФ пытается влиять на политику, в частности на избирательные решения в других странах.

По его мнению, это более эффективная разведка и кибертерроризм, чем, например, нападение на Сергея Скрипаля в Великобритании, которое, по его мнению, было лишь "русским проявлением силы и наглости".