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Американка выиграла в лотерею 30 раз за день

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  • 13.03.2019, 12:42
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Она заявила, что не знает, куда потратить деньги.

Жительница американского штата Вирджиния Дебора Браун выиграла в лотерею 30 раз за один день, пишет «Сегодня».

Женщина решила положится на свою интуицию и купила 20 билетов мгновенной лотереи Pick 4, которые стоят по одному доллару. На всех билетах была одинаковая комбинация цифр, поэтому американка решила купить еще десять, выбирая такие же цифры.

Оказалось, что все 30 билетов счастливые, более того, каждый из них принес женщине максимальный выигрыш – по пять тысяч долларов. Браун шокирована таким везением и пока не знает, куда потратит свои 150 тысяч долларов.


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