Минск занял 188-е место из 231 по качеству жизни 2 13.03.2019, 12:57

Белорусская столица заняла худшую позицию среди своих соседей.

Международная консалтинговая компания Mercer составила рейтинг городов по качеству жизни. Минск занял в нем весьма скромное, 188-е место из 231, пишет "Ежедневник".

На первом месте в рейтинге стоит Вена, на втором — Цюрих. Третью строку занимает Ванкувер. За ними следуют Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Москва заняла 167-е место. Минск – 188-е. Выше белорусской столицы в рейтинге также оказались Ереван (170), Алма-Аты (177), Тбилиси (187) и Киев (173).

Значительно обгоняют Минск в рейтинге Варшава, занявшая 82-е место, Таллин (86), Рига (90), Вильнюс (81).

Багдад оказался на последнем, 231-м месте. Также в десятку худших вошли Банги (ЦАР), Сана (Йемен), Порт-о-Пренс (Гаити), Хартум (Судан), Нджамена (Чад), Дамаск (Сирия), Браззавиль (Конго), Киншаса (Демократическая Республика Конго) и Конакри (Гвинея).

При составлении рейтинга учитывался комплекс факторов (уровень развития экономики, доступность жилья, инфраструктура для отдыха, развитие сферы услуг, транспорта, образования, медицины и др.).

На сайте компании указывается, что исследование Mercer помогает международным организациям назначать справедливые компенсации сотрудникам, работающим в той или иной стране.