Российские нефтяники продают бензин себе в убыток 3 13.03.2019, 13:01

За два месяца накопленные потери достигли 50 миллиардов рублей.

Российские нефтяные компании продают топливо на внутреннем рынке с убытком, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне, сообщает finanz.ru.

По словам Алекперова, за два месяца накопленные потери достигли 50 млрд рублей. Их причиной стало соглашение о заморозке цен, которое нефтяники заключили с правительством в конце прошлого года, а также сложный механизм регулирования.

Экспортная пошлина, демпфирующий механизм, логистическая надбавка и отрицательный акциз - так, напомним, правительство РФ отрегулировало рынок нефтепродуктов после того, как цены подскочили на 10% в апреле прошлого года.

Головной болью для нефтяников стал именно демпфер - он принес 15 млрд рублей убытков в добавок к 35 млрд, недополученным из-за заморозки цен, сообщил Алекперов.

В рамках этого механизма бюджет должен был доплачивать компаниям разницу от экспортных и внутренних цен, компенсируя таким образом упущенную выгоду от продаж внутри России. Однако сработала система в обратном направлении: зарубежные цены оказались выше российских, а нефтяникам пришлось доплатить в казну по 3,6 тысячи рублей за каждую тонну топлива.

«Это необъективно, - посетовал Алекперов. - Мы считаем и надеемся, что это будет поправлено. Но консенсуса нет пока, идут переговоры между Минэнерго и Минфином» (цитаты по ТАСС).

В феврале с предложением пересмотреть механизм выступил также глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Он ссылался на то, что текущее регулирование стимулирует компании производить меньше товарного бензина.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил ТАСС, что серия совещаний по рынку топлива с компаниями запланирована на ближайшее время.