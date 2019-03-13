Куда исчезают письма и посылки белорусов? 12 13.03.2019, 13:18

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Белорусы жалуются на перебои в доставке писем и посылок.

По словам читателя onliner.by, на днях он так и не смог получить корреспонденцию и нужные документы. Позвонил на почту, а там сказали, что почту задержали из-за новой системы отслеживания. Аналогичная ситуация и с посылками. На форумах белорусы обсуждают, что в последнее время посылки просто «зависают» на почте, некоторые пишут, что не получают даже извещений.

«Хотел забрать из Китая посылку, говорят, по адресу теперь не выдаем, только по трек-номерам. И плюются сами работники почты, говорят, все усложнили. В понедельник смотрю — нет почты на работе. Звоню в местное отделение, говорят, на всей почте задержки из-за введения новой системы. Прошу провести всестороннее расследование, кому это пришло в голову и для отслеживания кого/чего эта система вводится?» — попросил читатель.

На «Белпочте» объясняют: новая система слежения — это программно-технический комплекс по слежению за регистрируемыми почтовыми отправлениями (далее — ПТКС РПО), она предназначена для централизованного сбора информации на всех этапах приема, обработки и вручения регистрируемых почтовых отправлений.

— Замена устаревшего программного продукта по слежению за почтовыми отправлениями на систему ПТКС РПО была произведена 4 марта 2019 года, — объяснили в пресс-службе предприятия. — Почему произвели замену? Условия старой программы устарели: они не менялись уже много лет. ПТКС РПО предназначена для централизованного сбора информации на всех этапах приема, обработки и доставки регистрируемых почтовых отправлений, автоматизации процессов формирования почтовой документации в электронном виде, обеспечения контроля движения и сохранности почтовых отправлений, формирования информации и статистических данных.

Точный срок, когда закончатся сбои, на почте затрудняются назвать, но обещают исправить все в ближайшее время.

— В настоящее время РУП «Белпочта» прилагает все усилия по сокращению сроков обработки и доставки почтовых отправлений адресатам, отображению корректной информации на сайте предприятия, — говорят в пресс-службе. — Приносим извинения за временные неудобства, поверьте, делаем все, чтобы в ближайшее время исправить ситуацию.

Что касается изменений при получении посылок, то предприятие уверяет: технологический процесс доставки и вручения почтовых отправлений останется прежним.

— Почтовые отправления, подлежащие доставке на дом, будут вручаться на дому, а также через доставочные отделения почтовой связи, — заключают на почте.