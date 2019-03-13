Активист из Мозыря отстаивает право на митинги в центре города 13.03.2019, 13:33

Владимир Телепун

Как можно публично высказывать мнение на огороженном стадионе?

Мозырский правозащитник Владимир Телепун уже не первый год отстаивает свободу мирных собраний в городе Мозырь Гомельской области. На этот раз он обратился в местный райисполком за разъяснениями по реализации решения "О массовых мероприятиях" и проведения пикетов, сообщает "Гомельская весна".

Дело в том, что в городе Мозырь и районе постоянными местами проведения массовых мероприятий местные власти определили мозырьский стадион "Спартак" и стадион "Полесье", что в деревне Козенки. Владимир Телепун утверждает, что определение таких мест ограничивает права граждан на участие в массовых мероприятий в виде пикетов. В соответствии с Законом "О массовых мероприятий" "пикет — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов..."

Он просит чиновников объяснить, каким образом возможно проводить публичное выражение своего мнения на огороженной территории стадиона.

Кроме этого, правозащитник просит публиковать на интернет-сайтах исполкома поданные заявления, сообщения о месте и времени планируемых массовых мероприятиях.