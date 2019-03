ОПЕК: Закон США приведет к обвалу цены на нефть 8 13.03.2019, 13:41

Фото: AP

Представители организации обсудили законопроект «Против картелей по производству и экспорту нефти».

Представители стран ОПЕК заявили о недопустимости принятия в США закона «Против картелей по производству и экспорту нефти», которому снова дали ход в американском конгрессе летом прошлого года, пишет finanz.ru.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, в ходе частных бесед с банкирами и крупными инвесторами Уолл-стрит министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов и бывший президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи предупредил о катастрофических последствиях реализации проекта.

Если закон начнет действовать, это приведет к развалу ОПЕК; организация перестанет работать, и, следовательно, каждый ее член увеличит добычу до предела своих возможностей, что вызовет обвал нефтяных цен, заявил аль-Мазруи.

Обсуждение проходило за закрытыми дверями в ходе встречи представителей Организации стран-экспортеров нефти и финансового сообщества на полях ежегодной конференции CERAWeek, организованной IHS Markit, в Хьюстоне, сказали источники Bloomberg, попросившие об анонимности в связи с непубличным характером дискуссии.

Закон NOPEC, лежавший на полке более 18 лет, объявляет вне закона картельные сговоры на рынке «черного золота» и предлагает распространить на ОПЕК действие антимонопольного Акта Шермана, который более столетия назад использовался, чтобы раздробить нефтяную империю Джона Рокфеллера.

Закон дает правительству США полномочия подать иск в суд против стран-членов организации, обвиних их в «ограничении производства и распространения нефти» на рынке США, «ограничении торговли» нефтью и манипулировании ее ценой.

При этом иностранные правительства будут лишены суверенного иммунитета в американских судах - так же, как и в случае с законом «О правосудии против спонсоров терроризма», который дал США возможность подать иски против Саудовской Аравии в связи с терактами 11 сентября.

Законопроект был внесен на рассмотрение конгресса в конце мая и преодолел первое препятствие на прошлой неделе, когда его одобрил юридический комитет палаты представителей.

С 2000 года американские политики несколько раз пытались провести документ, получивший известность как НОПЕК, но сталкивались с сопротивлением Белого дома: и Джордж Буш, и Барак Обама грозили наложить на него вето.

Ближе всего к реализации закон подошел в 2007 году: его одобрили и сенат (70 голосов против 23), и палата представителей (345 против 72), но подпись президента под ним так и не появилась.

В этот раз все может быть иначе: Трамп, пожалуй единственный президент за последние десятилетия, который может подписать такой закон, говорит Джейсон Бордофф, глава Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший сотрудник администрации Обамы.

Трамп критикует ОПЕК в своих книгах и публичных выступлениях больше 30 лет, утверждая что ОПЕК «обкрадывает американских граждан».

«Засудить ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства» он призывал в 2011 году в книге «Время быть жестким: Делая Америку номер один снова» (Time to Get Tough: Making America #1 Again"), напоминает Bloomberg.

Спустя год в твиттере он заявил, что «нефть не должна стоить дороже 25 долларов», а в 2018-м, после сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и взлета цен втрое за 2,5 года, писал, что нефтяные котировки «искусственно завышены», «ОПЕК снова хулиганит», и это «не хорошо».

В феврале 2019-го Трамп снова заявил «цены на нефть становятся слишком высокими» и призвал ОПЕК «не стараться настолько сильно». В январе картель сократил нефтедобычу рекордно за два года - на 797 тысяч баррелей в сутки, до 30,806 млн баррелей.

Саудовская Аравия, в ноябре качавшая 11 млн баррелей в день, к марту урезала производство до уровней «существенно ниже 10 млн баррелей», а экспорт - до 7 млн баррелей в сутки.

Впрочем, вопрос о том, кто именно «моргнет первым» в случае новой ценовой войны на нефтяном рынке - ближневосточные петрократии или американский сланец - остается открытым.

Себестоимость добычи одного сланцевого барреля упала ниже 40 долларов, в то как Саудовской Аравии нужна нефть не дешевле 80 долларов за бочку, чтобы сбалансировать госбюджет нагруженный рекордными расходами на субсидии гражданам и перестройку экономики (425 млрд долларов за 12 лет), отмечает лавный экономист МВФ по Ближнему Востоку Джихад Азур.