В крупных польских городах можно взять на прокат электрические самокаты 2 13.03.2019, 13:45

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Фото: agencja gazeta

Новый вид транспорта пользуется популярностью среди горожан.

С приходом весны в Варшаву, Вроцлав и Познань вернулись электрические самокаты, которые можно взять на прокат. Несмотря на высокие цены, новый вид транспорта пользуется популярностью среди горожан, передает «Радио Польша».

В Варшаве, чтобы взять на прокат самокат, нужно скачать на смартфон специальное приложение «Лайм» (Lime). Первая оплата составляет 2 злотых, это около 50 евроцентов. Каждая минута езды обойдется вам в 50 гроши – 10 евроцентов.

Одним из плюсов проката самокатов состоит в том, что после поездки вы можете оставить его где угодно. Однако именно это и стало причиной, по которой другая половина жителей города невзлюбила эту услугу: зачастую пользователи бросают самокаты даже на середине тротуара, не задумываясь о том, что это мешает пешеходам.

Еще одной проблемой стало то, что нет правил, которые бы регулировали передвижение самокатов, до сих пор непонятно, должны ли они ездить по дорожке для велосипедистов или для пешеходов. Согласно закону, человек на самокате, сегвее (электрическом транспортном средстве с двумя колесами, внешне напоминающем колесницу) или другом устройстве считается пешеходом, поэтому он должен ездить по тротуару.

Однако, как говорит Якуб Дыбальский из портала Transport-publiczny.pl, это может стать проблемой, потому что электрический самокат может разгоняться до более чем 20 километров в час. При этом он не настолько устойчив, как, например, велосипед, поэтому обгоняя на нем пешеходов, нетрудно спровоцировать аварию. С другой стороны, если вы будете ехать на самокате по велосипедной дорожке, то полиция может выписать вам штраф.

Электрический самокат на минуты будет экономически эффективным решением для тех, кто будет использовать его на небольшие расстояния. Стоимость часа езды на электрическом самокате «Лайм» обойдется примерно в 32 злотых, порядка 7-8 евро.