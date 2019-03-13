Специалисты назвали десять заблуждений и фактов про алкоголь 9 13.03.2019, 13:52

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Самые распространенные предубеждения о спиртном.

Регулярное употребление спиртных напитков рано или поздно приводит к алкогольной зависимости, что уже веками не останавливает многих людей от распития пива, вина или чего покрепче по выходным дням, а то и в будни, пишет atkarskuezd.ru.

Многим, особенно после праздников, приходится сталкиваться и с таким явлением, как похмелье. За долгие годы тема алкоголя при этом обросла множеством мифов и заблуждений, а вот достоверные научные факты о спиртном порой остаются без должного внимания. В связи с этим эксперты назвали 10 основных мифов и фактов про алкоголь, и вам не повредит знать данную информацию.

Некоторые полагают, что лучше выпивать часто, но по чуть-чуть, другие считают, что лучше употребить один раз в выходные, но «хорошенько». Специалисты же уверены, что вредны оба озвученных варианта.

Опасности в обоих случаях подвергаются совершенно все органы человека. Больше трех-четырех дней в неделю категорически нельзя выпивать даже так называемую минимальную норму, которая составляет 12 граммов алкоголя для женщин (примерно один бокал пива объемом 300 миллилитров) и приблизительно вдвое больше – для мужчин. Предпочитающие выпить побольше и реже, к примеру, шесть-семь бокалов пенного напитка, столкнутся дополнительно с сильнейшей интоксикацией.

Часто медикам задают вопрос, нужно ли обязательно плотно покушать перед распитием спиртного. Их ответ: если уж решили выпить, то не повредит. Причем, отдать предпочтение рекомендуется жирной еде, которая содержит много белка.

А вот хлеб не способен в должной мере снизить уровень алкогольного опьянения, как ошибочно считают некоторые. Алкоголь неизменно попадает из желудка в кровоток, а хлеб, разумеется, нет.

Другие пьют после застолья или поутру крепкий ароматный кофе в надежде протрезветь либо хотя бы облегчить свое состояние. Однако кофе или энергетики снизить уровень алкоголя в крови не в состоянии, они только могут увеличить пульс и вызвать некое подобие бодрости.

Множество различных заблуждений связано с алкоголем и сигаретой. По мнению специалистов, табак однозначно приводит к еще более плачевным последствиям для употребляющего алкогольные напитки человека. При курении люди нередко не чувствуют опьянения, в итоге выпивая еще больше.

А вот разговоры о том, что человек сильнее пьянеет, если пьет спиртное через соломинку, ни что иное как миф. Он не имеет под собой никаких оснований.

Также экспертам нередко приходится сталкиваться с заблуждением, что дорогой спиртной напиток вызовет меньшее похмелье. И оно тоже лишено логики. Конечно, суррогат, несомненно, вызовет сильнейшую головную боль, острое отравление и нередко более плачевные для здоровья проблемы. А вот 1000 рублей стоит ваш коньяк или 10 тысяч, по большому счету, неважно. Вопрос в количестве. Похмелье и головные боли возникают из-за обезвоживания, желаете их избежать – просто пейте меньше алкоголя и больше воды.

Не влияет на опьянение и очередность спиртных напитков, пиво после вина либо наоборот, вашему организму все равно.

Согласны врачи лишь с тем, что после распития спиртного перед сном неплохо будет выпить стакан чистой воды, как делают отдельные люди. Это поможет организму побороть стресс, который вызван дозой алкоголя. Легче ему будет справиться и с упомянутым обезвоживанием. Утром тоже не повредит выпить стакан воды.

А вот выпитая после употребления алкоголя таблетка болеутоляющего поутру головную боль не снимет. Ведь она просто перестанет действовать. Лучше уж выпить ее утром и при этом с большим количеством воды.