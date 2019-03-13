В Витебске ребенок вышел из детсада в метель без одежды 5 13.03.2019, 14:43

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Архивное фото vitbichi.by

Малыш рыдал во дворе, ему помогли местные.

ЧП произошло утром 12 марта в детском садике № 110 в витебском спальном микрорайоне Билево. По словам местной жительницы Елены, она увидела во дворе садика маленького мальчика в легкой одежде. Судя по всему, ребенок оказался без присмотра и выбежал из здания на улицу. В это время в Витебске мела метель, дул сильный холодный ветер, сообщает tut.by.

Сколько времени ребенок провел на улице, Елена точно не знает. Но, как только она его увидела, сразу же побежала на помощь.

— На часах было около 10 часов утра. Мы шли с подругой в магазин, проходили мимо садика. В тот момент там во дворе никого не было. А когда возвращались обратно — это было минут через 10−15, — там уже был мальчик. Он стоял и громко навзрыд плакал. На вид малышу 3 или 4 годика, с короткой стрижкой, крупненький такой. На нем были легкая кофточка с рукавами, темные колготки, поверх них шортики, на ножках сандалики, — рассказала tut.by Елена. — Как он один оказался во дворе, непонятно, ведь внутри там везде домофонные двери, открываются с кнопки.

По словам женщины, от выхода из сада до места, где она нашла малыша, — около 50 метров, он обошел здание, завернув за угол.

Елена сразу же побежала к мальчику, взяла на руки — и бегом в сад.

— Смотрю, мне навстречу уже идут работники кухни. Видно, заметили беспризорного малыша на улице в окно. Спрашивают у меня: «Ой, а чей это [ребенок]?» Я им: «Ваш». У одной женщины был в руках теплый халат. Они забрали у меня ребенка, укутали в халат и унесли в сад отогревать.

Елена, у которой есть свой маленький ребенок, возмущена, что такое могло произойти в детсаду:

— Понятно, что малыш гулял по двору в такой холод и метель не полдня — возможно, совсем недолго. Но ребенку в 3−4 года хватит и этого, чтобы испугаться и замерзнуть. Тем более, что он мог пойти куда угодно — ворота сада были открыты настежь. А там — проезжая часть. Я думаю, его родители могут даже не знать об инциденте!

Придя домой, Елена позвонила руководству сада. Разговор был короткий: «Трубку подняла заместитель заведующей. Она поблагодарила меня за звонок, сказала: „Мы в курсе“. Я спросила: „А что вы предприняли в этой ситуации?“ Со мной быстро распрощались. Я была в шоке от такой содержательной беседы».

Фото ребенка во дворе сада Елена не делала: «Телефон разрядился. А даже если бы и не разрядился, у меня даже не было мысли фотографировать. Надо было быстрей бежать на помощь ребенку».

Заместитель заведующей детского сада № 110 Витебска Светлана Курило в беседе с tut.by отказалась комментировать этот инцидент, заметив:

— В интернете могут сейчас разное написать. Дети у нас по улице одни не гуляют.

Tut.by уточнил, что вчера руководство сада, по словам неравнодушной витеблянки Елены, было «в курсе ситуации».

— Я не стану ничего вам комментировать, — повторила Светлана Курило.

Детский ясли-сад № 110 открыли в ноябре 2010 года. Тогда это был первый садик в Билево и первое дошкольное учреждение, распахнувшее двери в Витебске за 18 лет. Его воспитанниками стали дети из многодетных семей, проживающих в строящемся микрорайоне. В 3-этажном здании с лифтом есть бассейн, музыкальный зал, большие спортивный и тренажерный залы, изостудия, современный пищеблок, физиокабинет.

С детьми здесь работают 28 квалифицированных педагогов, сообщает сайт учреждения.